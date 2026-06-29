Dağ zirvesinde 2 bin yıllık gizem! Devriye sırasında tesadüfen keşfedildi

Tayland'ın kuzeyindeki Phu Khat Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda görev yapan orman korucuları, rutin kaçak avcılık denetimi sırasında dikkat çekici bir keşfe imza attı. Ulaşılması güç ormanlık alanda bulunan ve "Ta Kueng Mağarası" adı verilen mağara, tarih öncesi döneme ait kaya oymalarıyla bilim dünyasının ilgisini çekti.

RUTİN DEVRİYE SIRASINDA BULUNDU

Korucular, Khwae Noi Nehri havzasındaki yaban hayatını izlerken ve kaçak avcılıkla mücadele ederken kumtaşı oluşumuna rastladı.

Phitsanulok eyaletinin Nakhon Thai ilçesinde yer alan mağaranın daha önce arkeolojik olarak incelenmediği belirtildi.

İlk gözlemler, mağaranın geçmişte insanlar tarafından kullanıldığına işaret ederken, kesin sonuçlar için ayrıntılı bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor.

GİZEMLİ ÜÇ PARMAK DESENLERİ

Ta Kueng Mağarası'nın duvarlarında geometrik şekillerin yanı sıra uzmanların "üç parmak desenleri" olarak tanımladığı sıra dışı kaya oymaları bulundu.

Yetkililer, bu motiflerin şimdiye kadar Tayland'ın kuzeyinde belgelenen diğer kaya sanatlarından farklı özellikler taşıdığını ifade etti.

YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK OLABİLİR

İlk değerlendirmelere göre mağara, Tayland'ın tarih öncesi Metal Çağı döneminde, yaklaşık 2 bin yıl önce insanlar tarafından kullanılmış olabilir.

Ancak bu tarihlendirmenin kesinleşebilmesi için radyokarbon analizleri ve diğer bilimsel incelemelerin tamamlanması gerekiyor.

AYRINTILI ARAŞTIRMA YAPILACAK

Uzman ekiplerin mağarada gerçekleştirmesi planlanan çalışmalar arasında:

Üç boyutlu haritalama,

Kaya yüzeylerinin ayrıntılı analizi,

Radyokarbon tarihlendirmesi,

Arkeolojik kazılar,

Bölgedeki diğer tarih öncesi yerleşimlerle karşılaştırmalı incelemeler yer alıyor.

Bu araştırmalar sayesinde mağarayı kimlerin kullandığı ve kaya oymalarının hangi amaçla yapıldığına ilişkin yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

BÖLKGEDEKİ DİĞER KEŞİFLERDEN FARKLI

Tayland'da daha önce de tarih öncesi mağaralar, Demir Çağı mezarları ve binlerce yıllık ahşap lahitler bulunmuştu. Ancak yetkililer, Ta Kueng Mağarası'ndaki geometrik oymalar ve üç parmak desenlerinin şimdiye kadar keşfedilen örneklerden farklı özellikler taşıdığını vurguluyor.