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Dağ zirvesinde 2 bin yıllık gizem! Devriye sırasında tesadüfen keşfedildi

Tayland'da kaçak avcılıkla mücadele devriyesi sırasında daha önce bilinmeyen bir mağara keşfedildi. Kumtaşı duvarlarında bulunan geometrik oymalar ve gizemli üç parmak desenlerinin yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, mağaranın tarih öncesi insanların yaşamına ışık tutabileceğini belirtiyor.

Dağ zirvesinde 2 bin yıllık gizem! Devriye sırasında tesadüfen keşfedildi
Nilgün Arabacı

Tayland'ın kuzeyindeki Phu Khat Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda görev yapan orman korucuları, rutin kaçak avcılık denetimi sırasında dikkat çekici bir keşfe imza attı. Ulaşılması güç ormanlık alanda bulunan ve "Ta Kueng Mağarası" adı verilen mağara, tarih öncesi döneme ait kaya oymalarıyla bilim dünyasının ilgisini çekti.

RUTİN DEVRİYE SIRASINDA BULUNDU

Korucular, Khwae Noi Nehri havzasındaki yaban hayatını izlerken ve kaçak avcılıkla mücadele ederken kumtaşı oluşumuna rastladı.

Phitsanulok eyaletinin Nakhon Thai ilçesinde yer alan mağaranın daha önce arkeolojik olarak incelenmediği belirtildi.

İlk gözlemler, mağaranın geçmişte insanlar tarafından kullanıldığına işaret ederken, kesin sonuçlar için ayrıntılı bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor.

Dağ zirvesinde 2 bin yıllık gizem! Devriye sırasında tesadüfen keşfedildi 1

GİZEMLİ ÜÇ PARMAK DESENLERİ

Ta Kueng Mağarası'nın duvarlarında geometrik şekillerin yanı sıra uzmanların "üç parmak desenleri" olarak tanımladığı sıra dışı kaya oymaları bulundu.

Yetkililer, bu motiflerin şimdiye kadar Tayland'ın kuzeyinde belgelenen diğer kaya sanatlarından farklı özellikler taşıdığını ifade etti.

YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK OLABİLİR

İlk değerlendirmelere göre mağara, Tayland'ın tarih öncesi Metal Çağı döneminde, yaklaşık 2 bin yıl önce insanlar tarafından kullanılmış olabilir.

Ancak bu tarihlendirmenin kesinleşebilmesi için radyokarbon analizleri ve diğer bilimsel incelemelerin tamamlanması gerekiyor.

Dağ zirvesinde 2 bin yıllık gizem! Devriye sırasında tesadüfen keşfedildi 2

AYRINTILI ARAŞTIRMA YAPILACAK

Uzman ekiplerin mağarada gerçekleştirmesi planlanan çalışmalar arasında:

Üç boyutlu haritalama,
Kaya yüzeylerinin ayrıntılı analizi,
Radyokarbon tarihlendirmesi,
Arkeolojik kazılar,
Bölgedeki diğer tarih öncesi yerleşimlerle karşılaştırmalı incelemeler yer alıyor.

Bu araştırmalar sayesinde mağarayı kimlerin kullandığı ve kaya oymalarının hangi amaçla yapıldığına ilişkin yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

BÖLKGEDEKİ DİĞER KEŞİFLERDEN FARKLI

Tayland'da daha önce de tarih öncesi mağaralar, Demir Çağı mezarları ve binlerce yıllık ahşap lahitler bulunmuştu. Ancak yetkililer, Ta Kueng Mağarası'ndaki geometrik oymalar ve üç parmak desenlerinin şimdiye kadar keşfedilen örneklerden farklı özellikler taşıdığını vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland mağara keşif
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