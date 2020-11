DAGC 41 yaşında

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkan Feridun Fazıl Özsoy, 24 Kasım 1979’da kurulan derneğin, basın mensuplarının sorunlarının çözümünde önemli rol üstlendiğini bildirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş de yıldönümü sebebiyle Başkan Özsoy’a bir kutlama mesajı gönderdi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, DAGC’nin bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde topladığını ifade etti. Özsoy, bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerin devam ettiğini anlattı. Özsoy, “ Bugün gelinen noktada DAGC önderliği ve genel başkanlığında Bitlis’ten Iğdır’a kadar Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 il Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket etmektedirler. Türkiye’de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye’deki 81 il cemiyeti ve 8 Gazeteciler Federasyonu’nu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir” diye konuştu.

Kuruluşundan bugüne geçen bu süre içerisinde özveri ile görev yapan meslektaşların cemiyetin gelişmesine önemli katkı sunduğunu ve çaba harcadığını söyleyen Özsoy, şunları kaydetti:

“Bu çabayı yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler. Kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen sürede görev yapan başkanlarımızdan ebediyete kavuşan Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye ve meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC’nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 41. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Hassasiyetlerimiz var

DAGC’nin hassasiyetlerini de ifade eden Özsoy, “ Öncelikle ifade ediyoruz ki, basın, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Vatandaşın haber alma hakkı kutsaldır. Buna özenle riayet edilmelidir. Bir kez daha belirtiyoruz ki, DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. FETÖ terör örgütü ve diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir“ diye konuştu.

Özsoy ayrıca 24 Kasım’a denk gelen Öğretmenler Günü’nü de kutladı, kuruluş yıldönümüyle ilgili etkinliklerin pandemi sebebiyle yapılamadığını sözlerine ekledi.

Vali Memiş’ten kutlama mesajı

Kuruluş yıldönümü sebebiyle Erzurum Valisi Okay Memiş, DAGC’nin kuruluş yıldönümü sebebiyle Başkan Feridun Fazıl Özsoy’a bir mesaj gönderdi.

Vali Memiş mesajında “Basın mensuplarını bünyesinde toplayan, basın kuruluş ve problemlerin çözümü, birlik ve dirliklerinin sağlanması için önemli rol üstlenen, DAGC.’nin özverili çalışmalarını memnuniyetle müşahede etmekteyim ” dedi.

Vali Memiş, mesajında şunları belirtti: “ 41 yıldır sosyal ve kültürel aktiviteleriyle daima öncü ve güvenilir bir kuruluş olan DAGC’nin Erzurum halkının yanı sıra bölgenin de güvenine layık olmanızdan ötürü büyük bir memnuniyet duymaktayım.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade buyurdukları gibi, “Basın, millet ’in müşterek sesidir.” Aynı zamanda, gözü, kulağı ve dilidir. Vatandaşın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacına doğru bir şekilde katkı sunmaktadır. Basın mensuplarının her meseleye sağduyulu bir tavırla yaklaşması demokrasinin güçlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Gazeteciler, kamuoyuna güvenilir, doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde haber sunmaları ve haber akışını sağlamaları ülkemizin de gelişmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayan basının yeri ve önemi gün geçtikçe daha fazla önem taşımaktadır. .

Bugün sadece bölgemizde değil, 81 vilayetimizde adını duyuran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli aktiviteleriyle varlığını hissettirmektedir. Temennim odur ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu seçkin görevi, üyeleri ile birlikte daha ileriye taşımalarıdır.

Bu vesileyle, şahsınızda, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin saygın ailesini tebrik ediyor, bu önemli görevi ifa ederken, görev esnasında şehit olan ve aramızdan ayrılanlara Yüce Mevla’dan rahmet diliyor, mesai mefhumu gözetmeden özverili çalışan basın mensuplarımıza sağlık, huzur ve aileleriyle birlikte esenlikler diliyorum.”