Dağda kar eteğinde bahar! Türkiye'nin en yükseklerinden

Doğu Karadeniz'de deniz seviyesinden 3 bin 937 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek 4’üncü dağı olan ve Rize, Artvin ve Erzurum illeri arasında uzanan Kaçkar Dağı, haziran ayının ortasında doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyündeki Ada Yaylası rengarenk bahar çiçekleriyle süslenirken, üzerinde yükselen karlı zirveler 2 mevsimi aynı karede buluşturuyor.

MANZARA GÖRENİ BÜYÜLEDİ

Muhteşem doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor. Turistlerin ve doğaseverlerin ilgisini çeken renk cümbüşünün zirvedeki beyaz örtüyle buluşması dronla görüntülendi. Bölgeyi ziyaret eden foto safari tutkunları, yüksek kesimlerdeki beyaz örtü ile yayladaki bahar coşkusunu aynı karede buluşturup, bir yandan da eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır