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Kapalı kahvehanede kahvaltı yaptı, giderken bıraktığı not işletme sahibini duygulandırdı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sabah erken saatlerde kapalı olan kahvehanenin dışında bulunan masalarda oturarak kahvaltı yapan aile iş yerinden su içtikten sonra ayrılırken, ‘Kardeşim, suyunu kullandık, masalarında kahvaltı yaptık. Hakkını helal et’ yazılı not ile birlikte 100 TL bıraktı.

Sabah erken saatlerde Pamukova ilçesi Üçevler Mahallesi'nden geçen D-650 kara yolu üzerinde bulunan kapalı kahvehaneye gelen aile, iş yerinin dışında bulunan masalara oturarak kahvaltı yaptı.

Kapalı kahvehanede kahvaltı yaptı, giderken bıraktığı not işletme sahibini duygulandırdı 1

Kahvehanenin dışında bulunan çeşmeden de su içen aile ayrılırken iş yerinin kapısının altından üzerinde ‘Kardeşim, suyunu kullandık, masalarında kahvaltı yaptık. Hakkını helal et’ yazılı not ile birlikte 100 TL bıraktı.

Kapalı kahvehanede kahvaltı yaptı, giderken bıraktığı not işletme sahibini duygulandırdı 2

Sabah iş yerine geldiğinde not ve para ile karşılaşan kahvehane sahibi Nuri Gür duygu dolu anlar yaşadı. Gür, “Sabah kahvehaneyi açtım ve kapının altında bulduğum not beni gerçekten duygulandırdı. Helal olsun kardeşim” dedi

Kapalı kahvehanede kahvaltı yaptı, giderken bıraktığı not işletme sahibini duygulandırdı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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