Dağılan köfte tarih oluyor! Bir kaşık ekleyince köfte harcı taş gibi tutuyor

Mutfakta sık karşılaşılan köftenin dağılması sorunu için pratik bir çözüm öne çıkıyor. Köfte harcına eklenecek bir kaşık basit bir malzeme, kıvamı artırarak dağılmanın önlenmesine yardımcı oluyor.

Evde köfte hazırlayan birçok kişi, pişirme sırasında köftenin dağılmasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum hem lezzeti hem de sunumu olumsuz etkiliyor. Köfte harcının daha iyi tutması için basit bir yöntem var.

KIVAMI ARTIRAN BASİT YÖNTEM

Köfte harcına eklenen bir kaşık galeta unu veya bayat ekmek içi, karışımın daha iyi bağlanmasını sağlıyor. Bu malzemeler, harcın içindeki suyu dengeli şekilde emerek köftenin şeklinin korunmasına yardımcı oluyor.

YOĞURMA SÜRESİ DE ÖNEMLİ

Köfte harcının kıvamında yalnızca malzeme değil, yoğurma süresi de belirleyici oluyor. Harcın en az 10 dakika yoğrulmasının, malzemelerin birbirine daha iyi tutunmasını sağladığı söyleniyor.

DİNLENDİRME AŞAMASI ATLAMAMALI

Hazırlanan köfte harcının pişirmeden önce bir süre dinlendirilmesi de öneriliyor. Buzdolabında yaklaşık 20-30 dakika bekletilen harcın daha iyi toparlandığı ve pişirme sırasında dağılma riskinin azaldığı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
köfte tarifi Bayat ekmek köfte
