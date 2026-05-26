Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sıfırdan 100'e 220 günde çıktı! Kapaklar açıldı...

Bursa’da yaklaşık yaklaşık 7 ay önce Doğancı ve Nilüfer barajlarında '0'a kadar düşen doluluk oranları sebebiyle alarm verilirken, yaklaşık 220 günde tablo tamamen tersine döndü. Yoğun yağışlar ve kar erimeleriyle birlikte bugün barajlarda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, bu kez kontrollü su tahliyeleriyle beraber, taşkın riski olabilir mi tedirginliği yaşanmaya başladı.

Sıfırdan 100'e 220 günde çıktı! Kapaklar açıldı...
Çiğdem Berfin Sevinç

Geçtiğimiz yıl sonbaharda Bursa’nın önemli içme suyu kaynaklarından olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri kritik seviyelerin altına düşmüş, kent genelinde kesinti gerçekleştirilmişti. Baraj havzalarında çatlayan zeminler ve kuruyan alanlar dikkat çekerken, "Bursa susuz mu kalacak?" sorusu kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı.

Sıfırdan 100 e 220 günde çıktı! Kapaklar açıldı... 1

Aradan geçen yaklaşık 220 günlük süreçte ise özellikle kış aylarında etkili olan yoğun yağışlar ve Uludağ’daki kar erimeleri barajlardaki tabloyu tamamen değiştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile AKOM tarafından yapılan açıklamada, rezervuarlara yüksek debili su girişleri yaşandığı belirtilerek barajlarda kontrollü su salınımı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Sıfırdan 100 e 220 günde çıktı! Kapaklar açıldı... 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

6 BARAJDA DAHA TAHLİYE

Açıklamada kontrollü tahliye yapılan barajlar arasında Doğancı Barajı, Nilüfer Barajı, Büyükorhan (Cuma) Barajı, Çınarcık Barajı, Gölbaşı Barajı ve Boğazköy Barajı’nın bulunduğu bildirildi.

Sıfırdan 100 e 220 günde çıktı! Kapaklar açıldı... 3

Doğancı Barajındaki yüzde 100 doluluk ve açılan kapaklarla yapılan tahliye işlemi dron ile görüntülendi. DSİ koordinasyonunda yürütülen tahliye süreci kapsamında akarsu yataklarında ani su yükselmeleri yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların dere yatakları ve baraj çevrelerinden uzak durmaları istendi. Yetkililer ayrıca ulaşım yolları, tarım arazileri ve düşük kotlu bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Sıfırdan 100 e 220 günde çıktı! Kapaklar açıldı... 4

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sümela Manastırı'nın ikizi: Bakın hangi ilde dağların arasına gizlenmişSümela Manastırı'nın ikizi: Bakın hangi ilde dağların arasına gizlenmiş
Firavun’un mezarından uzaydan gelen hançer çıktıFiravun’un mezarından uzaydan gelen hançer çıktı

Anahtar Kelimeler:
Bursa Kapaklı baraj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.