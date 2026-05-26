Firavun’un mezarından uzaydan gelen hançer çıktı

Milattan önce 1300’lü yıllarda yaşayan Tutankhamun öldüğünde, insanlık henüz demiri eritmeyi ve işlemeyi bilmiyordu; çünkü o dönem Tunç Çağı yaşanıyordu. Peki, genç kralın mezarındaki bu kusursuz, paslanmayan ve keskin demir hançer nasıl yapılmıştı?

SADECE GÖKTAŞINDA BULUNUYOR

Onlarca yıl boyunca arkeologları merakta bırakan bu soru, İtalyan ve Mısırlı bilim insanlarının X-ışını teknolojisiyle yaptığı taramalar sayesinde cevap buldu. Hançerin yapımında kullanılan yüksek oranlı nikel ve kobalt karışımının sadece göktaşında bulunabiliyor olması ise kafa karışıklığına sebep oldu.

Bu bulgu, antik Mısırlı ustaların yaklaşık 3.300 yıl önce uzaydan gelen metal parçalarını işleyerek son derece gelişmiş bir metal işçiliğine sahip olduklarını ortaya koydu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

YENİ KELİME TÜRETMİŞLER

Bu keşif, Antik Mısır hiyerogliflerindeki çok gizemli bir detayı da gün yüzüne çıkardı. Arkeologlar, Tutankhamun dönemine ait tabletlerde "gökyüzünden düşen demir" anlamına gelen yepyeni bir kelimenin türetildiğini fark ettiler. Antik Mısırlılar, meteorların sıradan bir taş olmadığını, tanrıların gökten gönderdiği kutsal birer hediye olduğunu düşünüyorlardı.

ZAMAN ONA HİÇ DOKUNMAMIŞ

Haberin en tüyler ürperten ve gizemli kısımlarından biri de hançerin bugünkü durumu. Arkeologlar mezara girdiğinde, neredeyse her şeyin zamana yenik düştüğünü gördü. Ancak Tutankhamun’un yastığının hemen altında duran bu uzay hançeri, sanki dün örste dövülmüş gibi parlak ve sıfır pasla duruyordu.

19 yaşında gizemli bir şekilde ölen Tutankhamun'un, mezarına neden özellikle bu dünyadan olmayan bir hançerle gömülmek istediği sırrını korumaya devam ediyor.