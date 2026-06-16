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Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: 'Dağ çileği reçeli' tescillendi

Yüksek rakımlı dağlarda yetişen ve daha çok kadınlar tarafından emekle toplanan 'Ordu dağ çileği reçeli' tescillendi.

Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: 'Dağ çileği reçeli' tescillendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin yöresel ve geleneksel ürünlerinin markalaştırılması amacıyla sürdürülen coğrafi işaret başvurularına bir yenisi daha eklendi.

Kendine has aroması ve kokusuyla bilinen, başta fındık bahçeleri olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen dağ çileğinden üretilen reçel, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle tescillendi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının girişimleri sonucu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alınan "Ordu dağ çileği reçeli", kentin coğrafi işaretli ürünleri arasındaki yerini aldı. Böylece Ordu’da tescilli ürün sayısı 24’e ulaştı.

Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: Dağ çileği reçeli tescillendi 1

"DAĞLARDA YETİŞEN ORGANİK BİR ÜRÜN"

Ordu’nun Kumru ilçesinde faaliyet gösteren Kumru El İzim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Derli, dağ çileği reçelinin coğrafi işaret almasının ürünün tanıtımı ve markalaşması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Yıllardır dağ çileği reçeli ürettiklerini belirten Derli, "Artık sertifikamızı aldık ve resmi olarak dağ çileği reçelini satıyoruz. Dağ çileğimiz dağlarda yetişen organik bir ürün. Kumru’daki birçok kadın bu çilekleri toplayarak bize getiriyor, biz de satın alıp reçel üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tescille birlikte dağ çileği denildiğinde Ordu ve Kumru’nun daha fazla tanınacağına inanıyoruz" dedi.

Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: Dağ çileği reçeli tescillendi 2

"DAĞ ÇİLEĞİMİZ MARKALAŞTI"

Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi’nde dağ çileği toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan Emine Ar da ürünün coğrafi işaret almasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Ar, "Doğal ortamda yetişen dağ çileğimiz artık markalaştı. Kadın kooperatifleri topladığımız ürünleri satın alıyor. Bu sayede hem üretici hem de kooperatifler kazanıyor. Ürünümüzün tescillenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: Dağ çileği reçeli tescillendi 3

Öte yandan Ordu’da bugüne kadar coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 24’e ulaşırken, bunların 16’sı Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının girişimleriyle tescillendi. Ordu Dağ Çileği Reçeli de kentin tescilli yöresel lezzetleri arasına katılan son ürün oldu.

Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: Dağ çileği reçeli tescillendi 4

Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: Dağ çileği reçeli tescillendi 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek Ordu Coğrafi işaret
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