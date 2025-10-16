YEMEK

Dağlardan şifa taşıyor: 33 Yıllık tezgahında dağ bitkileriyle şifa dağıtıyor

Erzincan’da 33 yıldır seyyar satıcılık yapan İsa Kurt, dağlardan topladığı şifalı bitkilerle adeta doğal eczane gibi çalışıyor. Kızılcık, alıç ve gilaburu gibi yöreye özgü bitkileri tezgahında vatandaşlarla buluşturan Kurt, bitkilerin faydaları hakkında bilgi vererek sağlıklı yaşama katkı sunuyor. Özellikle alıcın kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Kurt, “Alıç tüketen insan kolay kolay kalp hastası olmaz. Damarları açar, varise iyi gelir” dedi.

Tezgahında kızılcık, alıç, gilaburu gibi Erzincan'ın dağlarında yetişen sezonun son bitkilerini satışa sunan seyyar satıcı İsa Kurt, vatandaşlara bitkilerin sağlığa olan faydalarını anlattı.

"ALICI KULLANAN İNSANLAR KOLAY KOLAY KALP HASTASI OLMAZ"

Kurt, Erzincan'ın yöresel dağ ürünlerinden olan alıcın kalp hastalarına çok iyi geldiğini söyledi. "Alıcı kullanan insanlar kolay kolay kalp hastası olmaz" diyen Kurt, "Bunu senede 2 ay tükettiğiniz zaman kalpteki tüm damarları açıyor. Varise kadar iyi geliyor" dedi.

33 yıldır alıç sattığını kaydeden Kurt, alıç sirkesinin alıç tüketmekten çok daha faydalı olduğunu belirterek, "Sirkeyi tüm kalp hastaları kullansın. Alıç sadece 2 ay tüketilebiliyor. Ama sirkenin 12 ay ömrü var. Tüm kalp hastaları alıç sirkesi kullansın" dedi.

Öte yandan kızılcığın da kalp hastalıklarına iyi geldiğini ifade eden Kurt, "Vatandaşlar kızılcığı, alıcı, gilaburuyu kaynatıp içseler müthiş bir ilaç olur" ifadelerine yer verdi.

"VATANDAŞLARIMIZ DALGA GEÇİYOR"

Gilaburunun da faydalarını aktaran Kurt, müşterilerinin gilaburunun faydalarını zaten bildiklerini ve tekrar tekrar almaya geldiklerini söyledi. Kurt, gilaburunun özellikle böbrek taşına iyi geldiğinin altını çizerek, "Vatandaşlarımız dalga geçiyor. Ama bunu ciddi olarak kullandıkları zaman böbrek taşı gerçekten bitiyor. Gidip doktorda böbrek taşının milimini öğrenmiyorlar. Gidip taşın milimini öğrensinler milimine göre tedavi şekli var" dedi.

"ŞİFALI BİR BİTKİ"

Tezgahtan alışveriş yapan bir vatandaş ise gilaburu bitkisi aldığını ve bitkinin sağlığa birçok faydası olduğunu kaydederek, "Gilaburu böbrek taşını düşürüyor, prostata iyi geliyor, şifalı bir bitki. Erzincan'ımızın kendi mahsulü. Herkese tavsiye ederim" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

