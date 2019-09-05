Dağların eteğindeki Hamsiköy turistlerin gözdesi oldu

Çevresi çam ağaçlarıyla kaplı, 1300 rakımlı Hamsiköy, yeşilin binbir tonunun yanı sıra sonbahara özgü renk cümbüşüyle de seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.

Yöre halkının yanı sıra son yıllarda yabancı turistlerin de ilk durağı haline gelen Hamsiköy, tatilcilere şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

Trekking ve dağ bisikleti açısından da çok uygun bir destinasyon haline gelen Hamsiköy, atlı safari, zipline gibi farklı alternatifleriyle dikkati çekiyor.

Turistlerin ilgisi dolayısıyla konaklama ve yöre mutfağıyla adından söz ettiren Hamsiköy, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

HAMSİKÖY TARİH BOYUNCA HER ALANDA ÖN PLANDA OLDU

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi İpekyolu güzergahında yer alan Hamsiköy'ün, Maçka ilçesinin en önemli turizm noktalarından biri olduğunu ve tarih boyunca her alanda ön planda yer aldığını ifade etti.

Hamsiköy'ün tescilli ürünü sütlacıyla da dünyada bir marka olduğuna dikkati çeken Koçhan, bunun, bölgeye ilgiyi artırdığını kaydederek, şöyle devam etti: