Dağların gözyaşı olarak bilinen mumiyo gizli kalmış bir şifa kaynağı!

Saklı kalmış sağlık iksirini bugün sizlerle tanıştıracağız. Uzakdoğu'dan Ortadoğu'ya kadar bitkisel tıpta kullanılan mumiyo maddesi, dağların yüksek kesimlerinde ve mağara içinde bulunan siyah tortudur.

Nasıl meydana gelir diyorsanız; dağdaki bitkiler zamanla doğal oluşumlara uğrayarak sertleşir. Zamanla dönüşen bitkilerde; toprak, yağmur ve taşlarda bulunan vitamin ve mineraller bulunur.

Eski çağlarda eklem, kemik ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. O dönemlerde ise son derece etkili olmuştur. Şimdilerde krem ve diş macunu yapımında kullanılır.

Son derece güçlü bir vitamin kaynağıdır. İçinde 85'den fazla mineral, vitamin ve aminoasit barındırır. İçerdiği elementler ise; kobalt, bakır, demir, çinko, nikel, potasyum, sodyum, magnezyumdur.

Kemik dokularının iyileşmesinde yardımcıdır, yenileyici özelliği vardır. Özellikle 30 yaşını geçmiş kadınların kemik erimesinin önüne geçmek için tüketmesi iyi olur. Bağışıklık sistemini düzene sokan güçlü bir etkiye sahiptir. Mumiyo, beyin sağlığı için de son derece önemli bir kaynaktır. Vücudu stresten arındırır.