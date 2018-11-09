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Dağların gözyaşı olarak bilinen mumiyo gizli kalmış bir şifa kaynağı!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Üç bin yıllık geçmişe sahip olan mumiyo gerçekten gizli kalmış bir mucize. Birçok kişinin haberdar olmadığı dağların gözyaşı, romatizmadan kansere kadar tedavi edici özelliğe sahip. Sağlığa birçok faydası olan mumiyoyu gelin yakından tanıyalım.

Dağların gözyaşı olarak bilinen mumiyo gizli kalmış bir şifa kaynağı!

Saklı kalmış sağlık iksirini bugün sizlerle tanıştıracağız. Uzakdoğu'dan Ortadoğu'ya kadar bitkisel tıpta kullanılan mumiyo maddesi, dağların yüksek kesimlerinde ve mağara içinde bulunan siyah tortudur.

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Nasıl meydana gelir diyorsanız; dağdaki bitkiler zamanla doğal oluşumlara uğrayarak sertleşir. Zamanla dönüşen bitkilerde; toprak, yağmur ve taşlarda bulunan vitamin ve mineraller bulunur.
Eski çağlarda eklem, kemik ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. O dönemlerde ise son derece etkili olmuştur. Şimdilerde krem ve diş macunu yapımında kullanılır.

Son derece güçlü bir vitamin kaynağıdır. İçinde 85'den fazla mineral, vitamin ve aminoasit barındırır. İçerdiği elementler ise; kobalt, bakır, demir, çinko, nikel, potasyum, sodyum, magnezyumdur.

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Kemik dokularının iyileşmesinde yardımcıdır, yenileyici özelliği vardır. Özellikle 30 yaşını geçmiş kadınların kemik erimesinin önüne geçmek için tüketmesi iyi olur. Bağışıklık sistemini düzene sokan güçlü bir etkiye sahiptir. Mumiyo, beyin sağlığı için de son derece önemli bir kaynaktır. Vücudu stresten arındırır.

Vücuttaki yara izlerinin tedavisinde kullanılır ve hızlı iyileştirme etkisi vardır. Karaciğeri toksinlerden arındırır ve cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Özellikle yarık ve yara izlerinin tedavisinde etkili bir maddedir.
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Günümüzde diş macunu yapımında kullanıldığından bahsetmiştik... Mumiyo, diş eti iltihabına ve diş sararmasına çözüm olur. Ağız sağlığında kullanılan doğal bir kaynaktır. En önemli faydalarından biri de kanserle mücadelesidir. Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.

Mumiyo son zamanlarda cilt sağlığı için maske şeklinde kullanılmaktadır. Kullanılan siyah maske cildi yeniler ve yaşlanmayı geciktirir.


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