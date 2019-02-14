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'Daha da AK Parti'ye oy vermem' diyen Rizeli teyze konuştu

Ozan Alaca Ozan Alaca
POLİTİKA  | 14.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama'nın pazar ziyareti sırasında "Hep AK Partiye oy veriyordum. Ama bitti, daha vermem" diyen Rizeli teyze, kendisini ziyaret AK Partili gençlere neden öyle söylediğini açıkladı: Bir anda sinirlendim söyledim. Biz Rizeliyiz, benim adamımdan başkasına oy vermem.

'Daha da AK Parti'ye oy vermem' diyen Rizeli teyze konuştu

CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama, 2 Şubat'ta ilçedeki bir pazar yerine yaptığı ziyarette vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Nama'ya dert yanan Rizeli Emine Teyze, bugüne kadar AK Parti'ye oy verdiği AK Parti'ye kızgın olduğunu belirterek "Hep AK Parti'ye veriyordum, Yalan yok, hep veriyordum. Ama bitti. Daha vermem. Bizi pazara koymuyorlar. CHP'ye vereceğiz" dedi.

Özgen Nama da, sohbetin videosunu "Sokaklarda halkımızı dinliyoruz. Hep söylüyorum; onlar ne derse o olur ve bitti diyorlar! Güzel günler gelecek! #bizgeleceğiz #halkgelecek" mesajıyla Twitter'dan paylaştı.

"BİR ANLIK SİNİRLE SÖYLEDİM, BAŞKASINA OY VERMEM"

Sosyal medyada çok konuşulan video sonrası AK Parti'ye kızgın olduğunu söyleyen Emine Teyze'yi AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları da ziyaret etti. Gençlik Kolları Başkanı Yunusemre Sağlam ile selfie video çeken Rizeli Teyze, bir anlık kızgınlıkla öyle konuştuğunu belirterek "Biz Rizeliyiz. Adamımdan başkasına oy vermeyiz. Öyle bir anda sinirlendim söyledim. Ben Tayyipçiyim. Şeyma'ya (AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü) oy veririm" dedi.


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