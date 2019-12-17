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Daha düğün sürerken boşanmaya karar verdiler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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İngiltere’de yeni evli bir çiftin, damadın içkiyi fazla kaçıran abisinin düğün sırasında geline saldırıp merdivenden aşağıya yuvarlamasından sonra ayrıldığı öğrenildi.

Daha düğün sürerken boşanmaya karar verdiler!

Olay, İngiltere’nin Ceredigion kentinde yaşandı. Hayatlarını birleştirmeye karar veren Steffan Wilson ve Erin Mason-George’un düğününde damadın abisi Tomos, aşırı miktarda alkol aldıktan sonra Erin’e saldırdı ve merdivenden aşağıya yuvarladı.

Hırsını alamayan Tomos bundan sonra gelinin annesine ve kız kardeşlerine de saldırdı, damat ise kavgada abisinden yana tavır sergiledi.

EVLİLİĞİN ÜZERİNDEN 24 SAAT GEÇMEDİ

Kavgadan sonra Erin hemen polise başvurarak boşanma kararı aldı. Ancak evliliğin üzerinden 24 saat geçmediği için yetkililer çifti boşayamadı. Erin ise birlikteliğinin tamamen iptal edilmesinde ısrarcı.

DENGESİZ DAVRANDIĞI İLK OLAY DEĞİL

Gelinin babası Colin George, düğündeki kavganın Tomos’un dengesiz davrandığı ilk olay olmadığını belirterek, “Şimdi bozduğu kutlamaların sayısını bile söyleyemem. Çok fazla olay yaşanmıştı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik düğün kadın erkek ilişki boşanma

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Elin ülkesinde sarhoş kayınbiraderin geline saldırması boşanma nedeni sayılırken bizim ülkede sarhoş olmadığı halde sırf ileride haddini bilsin diye düğünde damadın geline okkalı bir tokat atması alkışlanıyor, yenilip yutuluyor hatta gelinin kendisi bile kabullenip oturuyor. Bizim kadınlarımız sustukça daha çook şiddet haberleri okuruz.
İçki kötülüklerim anasıdır. Ne olacaktı ya ?! İçip içip melek gibi insan mı olacaktı ?! Birader falan dinlemem. Benim sevdiğimi yada gelinime dokunacak ? Hemde düğün gününde ? O adamı yok ederim!
bizim düğünlerden kopya çekmişler. bu olaylar bizim ulkemize has olmazsa olmazlardir. bizi taklit etmisler kıskanç dingiltere
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