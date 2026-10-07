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Nevşehir'de pes dedirten olay! Drift cezasını ödememek için 15 dakikada aracını parçaladı

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Nevşehir'de aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi. Drift görüntülerinin ardından aracının motorunu, direksiyonunu ve bazı parçalarını söken sürücünün, aracının yaklaşık 15 gündür sanayide ve yürür vaziyette olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Ancak polis ekiplerinin yaptığı kontrolde radyatör suyunun sıcak olduğunu tespit etmesi üzerine sürücü olayı kabul etti.

Sosyal medyada paylaşılan ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilin drift yaptığı görüntüler üzerine Nevşehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Nevşehir de pes dedirten olay! Drift cezasını ödememek için 15 dakikada aracını parçaladı 1

Ekipler; görüntüler üzerinden yaptıkları titiz inceleme ve araştırma sonucunda drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Polis ekiplerinin araç üzerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilin yaklaşık günlerdir sanayide bulunduğu ve yürür vaziyette olmadığı tespit edildi.

Nevşehir de pes dedirten olay! Drift cezasını ödememek için 15 dakikada aracını parçaladı 2

Sürücünün de aracının uzun süredir tamirde olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Ancak ekiplerin yaptığı detaylı kontrolde aracın radyatör suyunun sıcak olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün beyanının gerçeği yansıtmadığından şüphelenen ekipler incelemelerini derinleştirdi. Yapılan kontrollerin ardından sürücü, drift yaptığını kabul etti. Sürücünün drift görüntülerinin ardından aracını iş yerine çekerek yaklaşık 15 dakika içerisinde motorunu, bazı lastiklerini ve direksiyonunu söktüğü belirlendi. Ayrıca sürücünün aracının önüne tamir edilen iki aracı koyarak kendi aracını gizlemeye çalıştığı da tespit edildi. Polisin titiz çalışması sonucu tespit edilen sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Nevşehir de pes dedirten olay! Drift cezasını ödememek için 15 dakikada aracını parçaladı 3

Öte yandan sürücü; 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Nevşehir Drift trafik ceza işlemleri
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