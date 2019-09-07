Daha fazla bellek kapasitesi daha yüksek performans

ADATA’nın lehimleme ve üretim tekniklerindeki en yeni gelişmeleri kullanarak üretmeye başladığı DDR4-2666 U-DIMM ve SO-DIMM bellekler, RAM modülü başına 32GB kapasite sunuyor. Modülün her bir yanında 16GB’lık bellek yongası barındıran yeni RAM’ler böylelikle bellek yuvası başına elde edilebilecek potansiyel kapasiteyi iki katına çıkarıyor.

Dizüstü bilgisayarlar için üretilen, iki kat kapasiteli yeni U-DIMM bellekler, yüksek performansa ihtiyaç duyan fakat anakartında yalnızca 2 bellek yuvası bulunan oyuncular ve profesyoneller için büyük avantaj getiriyor.

Bu sayede kullanıcılar laptop bilgisayarların kısıtlı fiziksel alanı yüzünden performanstan feragat etmek zorunda kalmıyor. PC kullanıcıları da ADATA’nın DDR4-2666 SO-DIMM bellekleri ile aynı avantajı yakalayabiliyor.

DAHA YÜKSEK PERFORMANS



Yeni nesil Intel ve AMD platformlarıyla uyumlu olan yeni ADATA DDR4-2666 U-DIMM ve SO-DIMM bellekler bu sayede kapasite artışı yanında üstün performans da vadediyor.

Tüm ADATA bellek ürünlerinde olduğu gibi yeni bellek modüllerini oluşturan bileşenler de, belleklerin daima yüksek performans ve istikrarlı bir işleyiş sunduğuna emin olmak için son derece sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçerek üretime giriyor.