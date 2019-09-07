Daha fazla bellek kapasitesi daha yüksek performans

ADATA’nın lehimleme ve üretim tekniklerindeki en yeni gelişmeleri kullanarak üretmeye başladığı DDR4-2666 U-DIMM ve SO-DIMM bellekler, RAM modülü başına 32GB kapasite sunuyor. Modülün her bir yanında 16GB’lık bellek yongası barındıran yeni RAM’ler böylelikle bellek yuvası başına elde edilebilecek potansiyel kapasiteyi iki katına çıkarıyor.
Dizüstü bilgisayarlar için üretilen, iki kat kapasiteli yeni U-DIMM bellekler, yüksek performansa ihtiyaç duyan fakat anakartında yalnızca 2 bellek yuvası bulunan oyuncular ve profesyoneller için büyük avantaj getiriyor.
Bu sayede kullanıcılar laptop bilgisayarların kısıtlı fiziksel alanı yüzünden performanstan feragat etmek zorunda kalmıyor. PC kullanıcıları da ADATA’nın DDR4-2666 SO-DIMM bellekleri ile aynı avantajı yakalayabiliyor.
DAHA YÜKSEK PERFORMANS
Yeni nesil Intel ve AMD platformlarıyla uyumlu olan yeni ADATA DDR4-2666 U-DIMM ve SO-DIMM bellekler bu sayede kapasite artışı yanında üstün performans da vadediyor.
Tüm ADATA bellek ürünlerinde olduğu gibi yeni bellek modüllerini oluşturan bileşenler de, belleklerin daima yüksek performans ve istikrarlı bir işleyiş sunduğuna emin olmak için son derece sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçerek üretime giriyor.
JEDEC ve RoHS standartlarının tüm gerekliliklerini karşılayan yeni bellekler uyumluluk, istikrarlı çalışma ve çevre dostu olma konularında güvence sunarken, ömür boyu kullanıcı garantisi ile birlikte geliyor.
ADATA DDR4-2666 U-DIMM RAM hali hazırda üretimdeyken DDR4-2666 SO-DIMM RAM ile Eylül ayı içerisinde üretim bandına girecek. Ürünlerin Türkiye’deki piyasaya çıkış tarihi ve satış fiyatı ise ilerleyen dönemde açıklanacak.
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