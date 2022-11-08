Daha hafif bir lezzet yok: Kabak salatası tarifi! Kabak salatası nasıl yapılır?

Kabak salatası hem doyurucu hem de çok sağlıklı. Oldukça pratik bir şekilde yapılan kabak salatasını bol yoğurt ile servis edebilirsiniz. İddia ediyoruz bu tarif sofralarınızın vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunacak.

MALZEMELER 3 adet orta boy kabak

2 diş sarımsak

1 avuç semizotu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

3/4 kase yoğurt

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

Üzeri için:

1 çay kaşığı kuru nane

TARİF Kabağı güzelce yıkayıp kurulayın. Ardından derin bir kabın içerisine rendeleyin.

Rendelediğiniz kabakları bir tülbentin üzerine aktarın, fazla suyunu güzelce sıkın. Dilerseniz parçalar halinde alarak bu işlemi ellerinizle de yapabilirsiniz.

Bir tavanın içerisine zeytinyağını alın ve sarımsakları rendeleyerek ilave edin.

Biraz soteledikten sonra kabakları ekleyin ve birkaç dakika bu şekilde karıştırarak yumuşamalarını sağlayın.

Kabaklar yumuşadığında ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra kabakları bir kabın içerisine alın. Üzerine yıkanmış ve ayıklanmış semizotlarını, yoğurt ve süzme yoğurdu ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Servis tabağına aktarın ve üzerine kuru nane serperek servis edin.

AFİYET OLSUN!

