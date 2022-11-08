Daha hafif bir lezzet yok: Kabak salatası tarifi! Kabak salatası nasıl yapılır?

Taze kabakları yediğimiz son zamanlara girmiş bulunmaktayız. Her tarifi ayrı lezzetli olan kabaktan sağlıklı ve pratik bir şeyler hazırlamak istiyorsanız kabak salatası tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor.
Kabak salatası hem doyurucu hem de çok sağlıklı. Oldukça pratik bir şekilde yapılan kabak salatasını bol yoğurt ile servis edebilirsiniz. İddia ediyoruz bu tarif sofralarınızın vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunacak.
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