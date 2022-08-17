Daha hafif bir tatlı yok! Çikolatalı parfe tarifi, parfe nasıl yapılır?

Çikolata tek başına bile oldukça lezzetliyken tatlıların içerisinde kullanıldığında eşsiz bir tat yaratıyor. Yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından olan parfeyi hem meyveli yemiş ve çikolatalı haline denememişseniz bu tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor. Çikolatalı parfe tarifiniz herkes tarafından oldukça merak edilecek ve sevilecek.

ÇİKOLATALI PARFE TARİFİ

Malzemeler

2 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 paket petibör bisküvi

1 paket vanilya

Üzeri için:

2 tepeleme yemek kaşığı toz çikolata sosu

1 su bardağı süt

Yapılışı

2 paket toz krem şanti ile 1 su bardağı soğuk sütü mikserle koyulaşıp traş köpüğü kıvamına gelene dek çırpın.

Başka bir kapta yumurtaları, toz şekeri, vanilyayı ve kakaoyu güzelce çırpın.

Hazırladığınız krem şantiyi de ekledikten sonra güzelce karıştırın ve bisküvileri için elinizle iri iri kırıp, tekrar karıştırın.

Baton bir kek kalıbının içini streç filme kaplayın.

Hazırladığınız parfe karışımını içine boşaltıp, üstünü de streç filmle sardıktan sonra buzluğa kaldırıp en az bir gece dondurun.

Servisten önce çikolata sosu için sütü ve toz çikolata sosunu bir küçük tencereye alıp, kaynayana dek pişirin ve ardından altını kapatıp, kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak oda ısısına gelene dek soğutun.

Servis edeceğiniz zaman parfeyi buzluktan çıkartın ve bir servis tabağına alıp, streç filmi çıkartın

Soğumuş olan çikolata sosunu üstüne gezdirin ve dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!



