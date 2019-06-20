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Daha ilk bölümüyle sınırları zorlayan dizi: Euphoria

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 20.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Çernobil dizisiyle gündemde olan HBO'nun yeni dizisi Euphoria; bağımlılık, anksiyete, hiperaktivite bozukluğu gibi pek çok farklı sorunla boğuşan bir grup liseli genci ve sorunlarını oldukça dramatik açılardan ele alıyor.

Daha ilk bölümüyle sınırları zorlayan dizi: Euphoria

HBO dizisi dizisi Euphoria daha ilk bölümden sınırları zorladı! The Wzard of Les (Yalanlar Büyücüsü) filminin yazarı Sam Levnson'ın kaleme aldığı Euphora;
kimlik arayışındaki bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, cinsellik, travma ve sosyal medya dünyalarında aşk ve arkadaşlık ilişkilerini yürütmeye çalışmalarını konu
ediniyor.

Çıplaklık ve ekstrem sahneler ile dikkat çeken fragmanın ardından ilk bölümüyle sosyal medyanın diline düşen Euphoria'nın konusu ise şöyle:

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"17 yaşındaki Rue, rehabilitasyondan yeni çıkmıştır fakat uyuşturucudan uzak durmaya niyeti yoktur. McKay'in evindeki partide kasabaya yeni taşınan Jules ile tanışır. McKay Cassie ile yakınlaşmaya başlayınca Nate aklını çeler. Önceden birlikte olan Nate ve Maddy'nin amacı birbirlerini kıskandırmaktır. Tüm bunlar olurken, Kat bir şeyi kaybetmenin eşiğindedir."

Dizi daha ilk bölümünden pek çok sürpriz ve oldukça ağır sahnelerle dolu.

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Euphoria HBO'nun yeni dizisi

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