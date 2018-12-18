Daha iyi görünmek için yapmanız gereken 7 basit şey!

Kemal bu videoda daha iyi g\u00f6r\u00fcnmeniz i\u00e7in yapman\u0131z gereken 7 basit \u015feyi anlat\u0131yor.\nErkek Kanal\u0131'n\u0131n birbirinden ilgin\u00e7 videolar\u0131n\u0131 takip etmek i\u00e7in abone olmay\u0131 unutmay\u0131n; \n\n\n\u00c7ar\u015f\u0131dan ald\u0131\u011f\u0131 limonla \u00f6yle bir \u015fey yapt\u0131 ki...R\u00fcyada hamile olmak ne demektir? R\u00fcyada hamile oldu\u011funu g\u00f6rmek ne anlama gelir? Soymak i\u00e7in gelmi\u015fti! Sonunda pes edip gitti
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