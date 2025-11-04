Daha önce böylesini görmediniz! Bir babanın 12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu!

Denizli’de yaşayan bir baba, çocuklarına verdiği isimlerle sosyal medyada gündem oldu. Türk mitolojisi ve tarihine ilgi duyan babanın çocuklarına verdiği 12 isim kullanıcıların dikkatini çekti.
Baba, her biri anlam yüklü isimlerle çocuklarına destansı isimler koydu. Aileye ait listede yer alan çocuk isimleri şöyle: Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan, Börübars Sancar.
