Noel günü korkunç olay! Uygulamadan tanıştığı adamı öldürüp cinsel organını yemiş

ABD, Noel günü kaybolan 25 yaşındaki Kevin Bacon’ın cansız bedeni bulunduktan sonra ortaya çıkan korkunç detayla sarsılmıştı. Bacon’ın, tanışma uygulaması üzerinden buluştuğu kişinin evinde öldürüldüğü ardından da cinsel organı kesilerek katil tarafından yenildiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Mark Latunski, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çiğdem Sevinç

ABD’de yaşanan korkunç olay, Kevin Bacon’ın ailesi için Noel’i kabusa çevirdi. 25 yaşındaki Kevin Bacon, 25 Aralık 2019’da ailesiyle yapacağı Noel kahvaltısına gitmeyince kayıp olarak bildirildi. Yakınları endişeyle arama başlatırken, Kevin’in ev arkadaşı genç adamın bir gece önce tanışma uygulaması üzerinden biriyle buluşmaya gittiğini söyledi.

Noel günü korkunç olay! Uygulamadan tanıştığı adamı öldürüp cinsel organını yemiş 1

CESET EVDE BULUNDU

Bu bilgi üzerine polis, Mark Latunski adlı şüphelinin evine ulaştı. Evde yapılan incelemede Kevin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, olayın son derece sarsıcı olduğunu ve detayların soruşturma dosyasına girdiğini açıkladı.

Mahkeme dosyalarına yansıyan ifadelere göre Latunski, cinayetin ardından kurbanın cinsel organını keserek yediğini itiraf etti. Bu detay, davayı ABD’nin en sarsıcı suç dosyalarından biri haline getirdi.

Olayın ardından Latunski gözaltına alındı ve cinayeti işlediğini kabul etti. Soruşturma sırasında, şüphelinin daha önce de benzer buluşmalar nedeniyle polisle temasının olduğu, ancak geçmişte şikâyetçi olunmadığı ortaya çıktı.

Noel günü korkunç olay! Uygulamadan tanıştığı adamı öldürüp cinsel organını yemiş 2

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Latunski, Eylül 2022’de cinayet ve cesede zarar verme suçlarını kabul etti. Aralık 2022’de görülen duruşmada, Kevin’in annesi Pamela Bacon’un mahkemede okunan açıklaması yürek burktu. Acılı anne, “Oğlumuzun ardından dünyamız yıkıldı. Noel artık bizim için asla eskisi gibi olmayacak” sözleriyle yaşadıkları acıyı dile getirdi.

Mahkeme, Mark Latunski’ye şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası verdi. Kevin Bacon’ın ailesi için ise adalet sağlansa da, Noel’in artık hep bir yas günü olarak

