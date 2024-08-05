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    4. Daha önce görülmemiş lezzet: Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan çikolata yaptı

    Daha önce görülmemiş lezzet: Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan çikolata yaptı

    05.08.2024 12:35
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    Çankırı'da el yapımı çikolatalar üreten kadın girişimci, Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan çikolata yaptı. Kadın işletmecinin yaptığı tuzlu çikolata, tüketicilerden tam not aldı.

    Daha önce görülmemiş lezzet: Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan çikolata yaptı

    Çankırı'da çikolata işletmeciliği yapan Eda Kıyısin, Belçika çikolatası yapmak isterken, daha farklı bir çikolata üretmeye karar verdi.

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    Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan tuzlu çikolata yapma fikrini bulan kadın girişimci, tuz ile şeker oranını ayarlayıp çikolata yaptı. Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan çikolata çıkartan Kıyısin, fikirlerini almak için vatandaşlara da tattırdı. Vatandaşlardan olumlu dönüşler alan Kıyısin, tuzlu çikolatanın seri üretimine geçerek satışa sundu. Çankırı'nın meşhur kaya tuzunu ön plana çıkartarak Çankırı'da bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Kıyısin, çikolatayı tansiyon hastalarının da rahatlıkla yiyebileceğini belirtti.

    "KAYA TUZUMUZU DA ÖN PLANA ÇIKARTARAK ÇANKIRI'DA BİR İLKİ YAPTIK"

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    Çok güzel bir lezzet ortaya çıkardıklarını belirten Eda Kıyısin, “Çankırı'da el yapımı gerçek Belçika çikolatası üretimi yapıyorum. Çikolatayı kendimiz ürettiğimiz için 'daha farklı ne yapabiliriz' diye düşündüğümüzde Çankırı'nın meşhur kaya tuzunu çikolatamızda kullanıp kullanamayacağımıza baktık. Tuz oranlarını ayarlayıp denediğimizde çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. Biz de tuzlu çikolatayı üretime geçirip tüketiciye sunmaya karar verdik.

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    İlk yaptığımızda öce kendimiz denedik, tadını beğendikten sonra gelen müşterilerimize sunduk. Vatandaşlar tarafından olumlu dönüşler aldık, tadını beğendiler. Hem tatlının hem tuzlunun bir arada olduğu çikolatanın tadını beğendiler. Kaya tuzu sağlık açısından faydalı olduğu için tansiyon hastaları içinde ciddi bir problem oluşturmayacaktır. Kaya tuzumuzu da ön plana çıkartarak Çankırı'da bir ilki yaptık” dedi.

    "HERKESE BU ÇİKOLATAYI TAVSİYE EDERİM"

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    Çankırı'nın meşhur kaya tuzu ile çikolata yapılmasından gurur duyduğunu belirten Berkay Tozlu, “Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan yapılan çikolatasını denemek için buraya geldim. Daha önce böyle bir çikolata yemediğim için merakıma yenik düştüm diyebilirim. Çikolataya gerçekten esrarengiz bir tat katmış. Herkese bu çikolatayı tavsiye ederim. Çankırı'nın kaya tuzundan çikolata yapılmasından da Çankırılı olarak gurur duydum” diye konuştu. (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    Çankırı çikolata
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