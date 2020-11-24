Daha önce hiç duymadığınız Türkiye’nin geneline yayılmış yöresel hitap şekilleri!

Türkiye’nin her bir köşesi adeta saklı kalmış bir kültür cenneti olarak karşımıza çıkar. Özellikle konuşma dilimizdeki ağız farklılıkları yöreden yöreye farklılık gösteriyor. Birçoğumuzun kullandığı hitap şekillerinden sıkılanlar ve yenilik arayanlar için yöresel hitap şekillerini derledik.

LA BEBE (ANKARA)

Eğer hayatınıza bir Ankaralı girdiyse mutlaka bu kelimeyi duymuşsunuzdur. La ile Bebe kelimeleri arasında mümkün olduğunca az boşluk bırakılarak konulur. Hatta Ankaralılar için makbul olanı birleşik kelime gibi okunmasıdır.

EDE (KAHRAMANMARAŞ)

Büyük kardeş, abi anlamına gelen ‘Ede’ kelimesi çengel bulmacalarda karşımıza çıkan aşina olduğumuz bir hitap şeklidir. Kahramanmaraş yöresinde ise genellikle yaşlılar tarafından kullanılan bir seslenme biçimidir.

GAKGO/ GAKKOM/ GAKKO/ GAKKOŞ (ELAZIĞ)

Elazığ yöresinde etkin olarak kullanılan gakgo kelimesi akraba, baba, ata, ağabey, küçük kardeş ve süt kardeş anlamlarına gelir. Bir kız küçük kardeşine ise gakgom şeklinde hitap eder ve onu yüceltir. Zaman içerisinde gakgo ve gakkom kelimelerinin yanında gakkoş eklenmiştir.