Daha önce izlememiş olanlar için ‘Yasak Elma’ dizisinin özetine hazır mısınız?

Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan’ın ardından Ender ile Kaya’nın oğlu Yiğit’e hayat veren Doğaç Yıldız’ın da Yasak Elma’dan ayrıldı. 92. bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan katıldı. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı yapım entrika dolu senaryosuyla bir kez daha gündeme geldi. Halit’in ölümünde Yıldız, Ender ve Şahika’nın parmağının olmasının açığa çıkmasıyla beraber dizinin güzel oyuncuları yeni bölümde hapishaneden seyircisine merhaba diyecek. Peki dizide neler değişti? Dizide entrika denildiğinde birçoğumuzun aklına Halit Argun’un evlilikleri ve çocukları gelir. Bu nedenle sizler için ilk olarak Halit Argun’un aşk hayatını ve evliliklerini araştırdık. Osmanlı padişahlarından sonra harem mantığının günümüzdeki temsilcisi Halit Argun olmaya devam ediyor. 4 evlilik yapan Halit Argun’un çocukları da oldukça dikkat çekiyor. Evliliklerinin birçoğu ihanet nedeniyle sona eren Halit Argun’un aşk hayatı da bir hayli hareketli. Vefat ederek diziden ayrılan Halit’in eski eşleri arasındaki rekabet ise hala devam ediyor.

Halit Argun’dan sonra aşk hayatı karışık olan bir diğer isim ise Ender Ekinci’dir. Halit’in şirketinde sekreter olarak çalışan Ender entrikaları sonunca Halit’le evlenir. Halit’le evliliği sırasında Sinan’a aşık olan Ender, Yıldız’la anlaşma yaparak Halit ile boşanmanın planlarını kurar. İşlerin hesapladığı gibi gitmemesi üzerine Ender, Alihan ile sahte bir nikah kıyar. Eski aşkı Kaya’nın gelmesiyle beraber ise oğlu Yiğit ortaya çıkar ve kısa bir sürede olsa mutlu aile tablosuna erişir. Halit Argun'un üçüncü eşi Yıldız da aşk hayatındaki gelişmelerle dizinin sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aradığı sonunda bulan Yıldız'ın entrikalarının ise ardı kesilmek bilmedi. Yıldız Yılmaz, Ender’in planları sonuncunda Halit ile evlenir. Bu aşamada eski eşi Kemal ortaya çıkar ve Halit’le iş ortağı olur. Halit’in kendisini önce Şahika sonra da Leyla ile aldatmasından sonra Yıldız boşanır. Argun soyadına veda ettiği sırada yakışıklı CEO Kerim’le tanışır. Aralarında bir yakınlaşma olur ancak Kerim’in tutuklanması bütün planları alt üst eder. Son olarak ise çapkın iş insanı Çağatay ile aşk yaşamaya başlar.