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Daha önce kimsenin aklına gelmeyen şeyleri ortaya çıkarıyor!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 06.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

ABD'nin Vermont eyaletinde yaşayan Matt Benedetto bugüne kadar kimsenin ihtiyacı olmayan ama görenleri hayrete düşüren tasarımlarını Instagram hesabından sergiliyor! Bakın hangisi aslında hayatınızı kolaylaştıracak bir icat...

Daha önce kimsenin aklına gelmeyen şeyleri ortaya çıkarıyor!

Sosyal medyanın en çok sevilen ama bulduğu buluşlarla da bir o kadar "gereksiz" bir yaratıcılığa sahip olduğu düşünülen yıldızla tanışın Matt Benedetto.

Kendisi her geçen gün yeni bir buluşla Instagram takipçileriyle buluşuyor. Bu buluşlardan herhangi birini muhtemelen faydalı bulabilirsiniz ancak bazılarını gördüğünüzde tamamen gereksiz olduklarının farkına varacaksınız. Geçtiğimiz birkaç haftasını, Burlington Vermont'taki tasarım stüdyosunda geçiren Matt Benedetto, her bir buluşu dikkatle hazırlamak için haftalarını harcadı!

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Kimse bu icatların yaratılmasını istemiyor, yine de daha önce kimsenin aklına gelmeyen hatta ihtiyacı olduğunu bile anlamadığı buluşları hayata geçirmeye devam ediyor.

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Bakalım şirinliği ve gerçekte düşündüğü fikirlerle çok sevilen ama şimdi "ne gerek vardı" dedirten buluşları siz nasıl değerlendireceksiniz...

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Anahtar Kelimeler:
Matt Benedetto komik buluşlar komik icatlar

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