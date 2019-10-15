Daha temiz bir dünya için yeni akım: #FillTheBottle!

Sigara izmariti, plastik atıklar kadar gündeme getirilmeyen ama dünyanın başına bela olan en büyük atıklardan biri. Bu öyle büyük bir sorun ki sigara izmariti çimenlerin üzerine atıldığında çimenler büyümüyor, suya atıldığında yaşayan organizmaları zehirliyor. Bir grup Fransız genç sigara izmariti kirliliğine bir dur demek için harekete geçmeye ve çevre için örnek olacak bir akım başlatmaya karar vermişler. #FillTheBottle akımı böylece ortaya çıkmış, amaç basit çevrenizdeki sigara izmaritlerini topluyor ve bir şişenin içine dolduruyorsunuz. Bu basit ancak etkili akım sayesinde dünyanın her köşesinden insanlar gezegenimiz için küçük ama etkili bir eyleme imza atıyorlar. #FillTheBottle akımının Türkiye’de de başlamasını umut ediyor ve detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar...

