Mynet Trend

Daha temiz bir dünya için yeni akım: #FillTheBottle!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Sigara izmariti, dünya genelinde çevreyi en çok kirleten atıkların başında geliyor, #FillTheBottle akımı bunun önüne geçmek için atılmış küçük bir adım.

Sigara izmariti, plastik atıklar kadar gündeme getirilmeyen ama dünyanın başına bela olan en büyük atıklardan biri. Bu öyle büyük bir sorun ki sigara izmariti çimenlerin üzerine atıldığında çimenler büyümüyor, suya atıldığında yaşayan organizmaları zehirliyor. Bir grup Fransız genç sigara izmariti kirliliğine bir dur demek için harekete geçmeye ve çevre için örnek olacak bir akım başlatmaya karar vermişler. #FillTheBottle akımı böylece ortaya çıkmış, amaç basit çevrenizdeki sigara izmaritlerini topluyor ve bir şişenin içine dolduruyorsunuz. Bu basit ancak etkili akım sayesinde dünyanın her köşesinden insanlar gezegenimiz için küçük ama etkili bir eyleme imza atıyorlar. #FillTheBottle akımının Türkiye’de de başlamasını umut ediyor ve detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar...

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Türkiye'de keşfetti, kızlarının adını verdi!Türkiye'de keşfetti, kızlarının adını verdi!
Yıllarca onu aradı, kapı komşusu çıktı!Yıllarca onu aradı, kapı komşusu çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çevre çevre kirliliği fillthebottle yeni akım sosyal medya yeni trend

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada olay olmuştu! O anları anlattı

Sosyal medyada olay olmuştu! O anları anlattı

Barcelona Havalimanı karıştı! Çok sayıda yaralı var

Barcelona Havalimanı karıştı! Çok sayıda yaralı var

Türkiye yalanı ortaya çıkan ABD televizyonundan açıklama!

Türkiye yalanı ortaya çıkan ABD televizyonundan açıklama!

İşin altından yasak aşk çıktı! Programda yakayı ele verdi!

İşin altından yasak aşk çıktı! Programda yakayı ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıl dönümlerinde öyle bir hediye hazırladı ki olay oldu!

Yıl dönümlerinde öyle bir hediye hazırladı ki olay oldu!

Türkiye'de keşfetti, kızlarının adını verdi!

Türkiye'de keşfetti, kızlarının adını verdi!

Yıllarca onu aradı, kapı komşusu çıktı!

Yıllarca onu aradı, kapı komşusu çıktı!

Her şeyden kaçıp köye yerleştiler: İyi ki geldik!

Her şeyden kaçıp köye yerleştiler: İyi ki geldik!

Yatağa bir yattı 8 ay uyanmadı!

Yatağa bir yattı 8 ay uyanmadı!

Canlı halde gömülmüş kız bebek kurtarıldı!

Canlı halde gömülmüş kız bebek kurtarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.