Netflix'in yeni dizisi Dahmer'de bir seri katilin yaşantısı işleniyor. Korku türündeki bu dizi oldukça ilgi çekti. Dizinin başrolünde American Horror Story yapımında da yer alan Evan Peters yer alıyor. Peki Dahmer dizisi konusu ne? Dahmer hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

DAHMER HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Dahmer dizisi 10 bölüm olarak yayınlandı. Dahmer dizisinde, Amerika'nın en ünlü seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer'ın hikayesi işleniyor.

21 Mayıs 1960'da Milwaukee, Wisconsin' de dünyaya geldi. Erkek kardeşinin doğumu, onun hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Kardeşi doğunca Jeffrey sessizleşti ve içine kapandı. Bu sessizlik, seri katilin lise yıllarına kadar devam etti. Lise mezuniyetinden sonra, 18 yaşındayken ilk cinayetini işledi.

Dahmer, kurbanlarını öldürdükten sonra tecavüz eden, vücutlarındaki parçaları daha sonra yemek yemek için saklayan bir katil.



