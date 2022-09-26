Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Dahmer dizisi konusu ne? Dahmer hikayesi gerçek mi?

Dahmer dizisi konusu ne? Dahmer hikayesi gerçek mi?

26.09.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dahmer dizisi geçtiğimiz günlerde, dijital film, belgesel izleme platformu olan Netflix'te yayınlandı. Böylelikle dizi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. İzleyiciler, "Dahmer dizisi konusu ne?", "Dahmer hikayesi gerçek mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Dahmer dizisi konusu ne? Dahmer hikayesi gerçek mi?

Netflix'in yeni dizisi Dahmer'de bir seri katilin yaşantısı işleniyor. Korku türündeki bu dizi oldukça ilgi çekti. Dizinin başrolünde American Horror Story yapımında da yer alan Evan Peters yer alıyor. Peki Dahmer dizisi konusu ne? Dahmer hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Dahmer dizisi konusu ne? Dahmer hikayesi gerçek mi?

DAHMER HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Dahmer dizisi 10 bölüm olarak yayınlandı. Dahmer dizisinde, Amerika'nın en ünlü seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer'ın hikayesi işleniyor.

21 Mayıs 1960'da Milwaukee, Wisconsin' de dünyaya geldi. Erkek kardeşinin doğumu, onun hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Kardeşi doğunca Jeffrey sessizleşti ve içine kapandı. Bu sessizlik, seri katilin lise yıllarına kadar devam etti. Lise mezuniyetinden sonra, 18 yaşındayken ilk cinayetini işledi.

Dahmer, kurbanlarını öldürdükten sonra tecavüz eden, vücutlarındaki parçaları daha sonra yemek yemek için saklayan bir katil.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadıKavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı
Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdiDamat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
dizi jeffrey dahmer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bunu hep yapıyor! Üzerini çıkarttı, göğüslerini saçlarıyla örttü

Bunu hep yapıyor! Üzerini çıkarttı, göğüslerini saçlarıyla örttü

Çırılçıplak küvet pozuyla olay yarattı! Beğeni butonu çöktü

Çırılçıplak küvet pozuyla olay yarattı! Beğeni butonu çöktü

Bu nasıl bir ihanet! ''Annem erkek arkadaşımın bebeğine hamile''

Bu nasıl bir ihanet! ''Annem erkek arkadaşımın bebeğine hamile''

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.