Zenginlerin yeni düşkünlüğü: Şempanze eti

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre bazı dükkanlarda kaçak şempanze eti satılırken, bilim insanları gümrüklerde etlere DNA testi yapılması çağrısında bulundu.

Gazeteye konuşan East Anglia Üniversitesi'nden primat uzmanı Dr. Ben Garrod, birkaç hafta önce bir havalimanında Batı Afrika'dan ABD'ye giden bir uçakta çok miktarda şempanze eti ele geçirildiğini söyledi.

Garrod, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde şempanze eti kaçakçılığının yaygın olduğuna dikkat çekerek bu hayvanların sağlıksız koşullarda kesilmesi ve genetik olarak insanlara çok yakın olması nedeniyle ciddi bir slagının baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

'YENİ BÜYÜK SALGIN KAÇAK ETTEN BAŞLAYABİLİR'

1960'larda şempanzelerin alet kullanabildiğini keşfeden bilim insanı olan ve sonrasında primatların korunmasına yönelik çalışmalar yürüten bir enstitü kuran Dr. Jane Goodall da "yeni büyük salgının" şempanze etlerinden başlayabileceğine dikkat çekti.

ABD'de insana geçen hastalık taşıyan kaçak şempanze etlerinin ele geçirildiğini hatırlatan Goodall, "HIV primatlardan gelmişti. Bu hayvanlarla çok benzerliğimiz olduğu için bu etlerden insanlara farklı patojen ve virüslerin geçmesi ya da bunların insanların vücudunda mutasyona uğraması riski var" dedi.