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Zenginlerin yeni düşkünlüğü: Şempanze eti

BBC BBC
11.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

İngiltere'de bazı zenginlerin düğünlerde ülkeye Batı Afrika'dan kaçak olarak sokulan şempanze eti yediği öne sürüldü.

Zenginlerin yeni düşkünlüğü: Şempanze eti

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre bazı dükkanlarda kaçak şempanze eti satılırken, bilim insanları gümrüklerde etlere DNA testi yapılması çağrısında bulundu.

Gazeteye konuşan East Anglia Üniversitesi'nden primat uzmanı Dr. Ben Garrod, birkaç hafta önce bir havalimanında Batı Afrika'dan ABD'ye giden bir uçakta çok miktarda şempanze eti ele geçirildiğini söyledi.

Garrod, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde şempanze eti kaçakçılığının yaygın olduğuna dikkat çekerek bu hayvanların sağlıksız koşullarda kesilmesi ve genetik olarak insanlara çok yakın olması nedeniyle ciddi bir slagının baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

'YENİ BÜYÜK SALGIN KAÇAK ETTEN BAŞLAYABİLİR'

1960'larda şempanzelerin alet kullanabildiğini keşfeden bilim insanı olan ve sonrasında primatların korunmasına yönelik çalışmalar yürüten bir enstitü kuran Dr. Jane Goodall da "yeni büyük salgının" şempanze etlerinden başlayabileceğine dikkat çekti.

ABD'de insana geçen hastalık taşıyan kaçak şempanze etlerinin ele geçirildiğini hatırlatan Goodall, "HIV primatlardan gelmişti. Bu hayvanlarla çok benzerliğimiz olduğu için bu etlerden insanlara farklı patojen ve virüslerin geçmesi ya da bunların insanların vücudunda mutasyona uğraması riski var" dedi.

Etleri yenen bu hayvanların çoğunun nesli tükenme tehdidi altında olan şempanzeler olduğunu vurgulayan Goodall şunları söyledi:

"Interpol, hayvan kaçakçılığı konusunda çok hassas. Kaçakçılığın önlenmesi için daha aktif rol oynamaları istenebilir. Etlere DNA testi yapılmasını sağlayacak teknolojinin pahalı olması halinde, köpekler kaçak eti tespit edebilecek şekilde eğitilebilir" dedi.

İngiltere'nin batısında 2011'de bir baskında şempanze eti ele geçirilmişti.

PARİS'TE 270 TON KAÇAK ŞEMPANZE ETİ

2010'da da kaçak etlerle ilgili ilk araştırmada sadece Paris Charles de Gaulle havalimanından 270 ton şempanze eti geçtiği belirlenmişti.

Şempanze etinin sığır ve domuz etinden beş kat kadar pahalı olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, tütsülendiği için şempanze etinin gözle anlaşılmasının zor olduğunu, etlerin ancak hayvanların kesilmiş ellerinin de olması halinde tespit edilebildiğini söylüyor.

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Şempanze ingiltere düğün Et

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