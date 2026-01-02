Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı!

1 Ocak’ta yemin ederek resmen New York Belediye Başkanı olan Zohran Mamdani, göreve başlamasının hemen ardından beklenmedik bir tartışmanın odağına yerleşti.

Yemin töreninde Mamdani’ye eşlik eden eşi Rama Duwaji’nin giyim tercihi, özellikle Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

'HALKTAN BAŞKAN' İMAJINA ELEŞTİRİ

Sosyalist kimliği ve 'halktan bir başkan' söylemiyle tanınan Mamdani’nin eşi Duwaji’nin tercih ettiği özel tasarım botlar, bu söylemle çeliştiği gerekçesiyle eleştirildi. 28 yaşındaki Duwaji’nin giydiği botların fiyatının 630 dolar (yaklaşık 27 bin TL) olduğu iddiası, tartışmayı alevlendirdi.

MEDYADAN SERT YORUMLAR

Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen New York Post başta olmak üzere bazı medya kuruluşları, lüks botları 'kopukluk göstergesi' olarak yorumladı. Gazetede yer alan değerlendirmede, “Mamdani'nin eşi gerçekten kopuk bir duruş sergiledi. Halktan bir adam duruşu sergileyen Mamdani'nin eşi lüks marka ayakkabı tercih etti” ifadelerine yer verildi.

BOTLARIN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir moda evi tarafından üretilen ve 'Shelley Boots' adıyla satılan botların inek derisinden imal edildiği, ultra yumuşak tabana ve 6 santimetrelik topuğa sahip olduğu belirtildi. Botların arka kısmında bağcık detaylarının bulunduğu da aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, New York’ta artan kira ve yaşam maliyetlerine dikkat çekerek eleştirilerini dile getirdi. Yapılan yorumlarda, "Gerçek New Yorklular botlara ya da kiraya paralarını denkleştiremiyorken onlar her türlü harcamayı yapıyor" ifadeleri öne çıktı.