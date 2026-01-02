Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı!

New York’ta 1 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayan ve sosyalist kimliğiyle dikkat çeken Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bu kez politikalarıyla değil, eşi Rama Duwaji’nin yemin töreninde giydiği lüks botlarla gündeme geldi. Mamdani’nin eşinin yüzlerce dolarlık özel tasarım ayakkabı tercih etmesi, tartışma yarattı.

Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı!
Sedef Karatay

1 Ocak’ta yemin ederek resmen New York Belediye Başkanı olan Zohran Mamdani, göreve başlamasının hemen ardından beklenmedik bir tartışmanın odağına yerleşti.

Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı! 1

Yemin töreninde Mamdani’ye eşlik eden eşi Rama Duwaji’nin giyim tercihi, özellikle Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı! 2

'HALKTAN BAŞKAN' İMAJINA ELEŞTİRİ

Sosyalist kimliği ve 'halktan bir başkan' söylemiyle tanınan Mamdani’nin eşi Duwaji’nin tercih ettiği özel tasarım botlar, bu söylemle çeliştiği gerekçesiyle eleştirildi. 28 yaşındaki Duwaji’nin giydiği botların fiyatının 630 dolar (yaklaşık 27 bin TL) olduğu iddiası, tartışmayı alevlendirdi.

Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı! 3

MEDYADAN SERT YORUMLAR

Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen New York Post başta olmak üzere bazı medya kuruluşları, lüks botları 'kopukluk göstergesi' olarak yorumladı. Gazetede yer alan değerlendirmede, “Mamdani'nin eşi gerçekten kopuk bir duruş sergiledi. Halktan bir adam duruşu sergileyen Mamdani'nin eşi lüks marka ayakkabı tercih etti” ifadelerine yer verildi.

Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı! 4

BOTLARIN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir moda evi tarafından üretilen ve 'Shelley Boots' adıyla satılan botların inek derisinden imal edildiği, ultra yumuşak tabana ve 6 santimetrelik topuğa sahip olduğu belirtildi. Botların arka kısmında bağcık detaylarının bulunduğu da aktarıldı.

Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı! 5

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, New York’ta artan kira ve yaşam maliyetlerine dikkat çekerek eleştirilerini dile getirdi. Yapılan yorumlarda, "Gerçek New Yorklular botlara ya da kiraya paralarını denkleştiremiyorken onlar her türlü harcamayı yapıyor" ifadeleri öne çıktı.

Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı! 6

Sosyalist başkan olarak anılıyordu: Eşinin lüks botları tartışma yarattı! 7

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025’te Türkiye’de en çok ziyaret edilen beş müze2025’te Türkiye’de en çok ziyaret edilen beş müze
Çin'den trilyonlarca liralık keşif Derinliklerinde tonlarca varÇin'den trilyonlarca liralık keşif Derinliklerinde tonlarca var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı New York lüks Zohran Mamdani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.