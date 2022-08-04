Son dakika: Bunu kimse beklemiyordu! Cüneyt Çakır, hakemliği bıraktı ve yeni görevi belli oldu...

Son dakika haberleri: Türk futbolunda 21 sezonda 385 maç yöneten ve en kariyerli hakemler arasında yerini alan Cüneyt Çakır, herkesi şaşırtan bir karar aldı. Türkiye'de en çok maç yöneten hakemlerden biri olan Çakır, hakemliği bırakma kararı aldı.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çakır'ın hakemliği bıraktığını duyurdu.

???? Cüneyt Çakır hakemliği bırakıp eğitimci olmak istediğini TFF yetkililerine bildirdi. TFF yetkilileri, Çakır'ın isteğini kabul etti. [✍️Deniz Ateş Bitnel] pic.twitter.com/b1gKV4TXcp — Mynet Spor (@mynetspor) August 4, 2022

Bitnel'in paylaşımında, "Cüneyt Çakır hakemliği bırakıp eğitimci olmak istediğini TFF yetkililerine bildirdi. TFF yetkilileri, Çakır'ın isteğini kabul etti." ifadeleri yer aldı.

TFF BAŞKANI DA AÇIKLADI

Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de "Cüneyt Çakır hakemliği bırakmak istediğini TFF'ye bildirdi." diyerek Çakır'ın kararını açıkladı.

