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  4. Son dakika: Bunu kimse beklemiyordu! Cüneyt Çakır, hakemliği bıraktı ve yeni görevi belli oldu...

Son dakika: Bunu kimse beklemiyordu! Cüneyt Çakır, hakemliği bıraktı ve yeni görevi belli oldu...

04.08.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türk futbol tarihinin en çok maç yöneten hakemlerinden biri olan Cüneyt Çakır, flaş bir karar aldı. Deneyimli isim, hakemliği bırakmak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine bildirdi. Öte yandan hakemliği bırakma kararı alan Çakır'ın yeni görevi de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Bunu kimse beklemiyordu! Cüneyt Çakır, hakemliği bıraktı ve yeni görevi belli oldu...

Son dakika haberleri: Türk futbolunda 21 sezonda 385 maç yöneten ve en kariyerli hakemler arasında yerini alan Cüneyt Çakır, herkesi şaşırtan bir karar aldı. Türkiye'de en çok maç yöneten hakemlerden biri olan Çakır, hakemliği bırakma kararı aldı.

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Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çakır'ın hakemliği bıraktığını duyurdu.

Bitnel'in paylaşımında, "Cüneyt Çakır hakemliği bırakıp eğitimci olmak istediğini TFF yetkililerine bildirdi. TFF yetkilileri, Çakır'ın isteğini kabul etti." ifadeleri yer aldı.

TFF BAŞKANI DA AÇIKLADI

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Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de "Cüneyt Çakır hakemliği bırakmak istediğini TFF'ye bildirdi." diyerek Çakır'ın kararını açıkladı.

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Süper Lig Cüneyt Çakır son dakika haberleri
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