Dakota Johnson’dan cesur hamle! Taciz olaylarını yayınladı

Grinin Elli Tonu serisinde canlandırdığı Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Dakota Johnson, sosyal medyadan tacize uğramış kadınların anlattıklarından podcast hazırladığını duyurdu. Ünlü aktris Melanie Griffith ile Don Johnson’un kızları olan Dakota Johnson, geçtiğimiz yıl Global Citizen Festival’de telefon numarasını yayınlayarak kadınların kendi hikayelerini anlatma konusunda cesaretlendirmişti.

Bekar Yaşam Kılavuzu, Suspiria ve El Royale'de Zor Zamanlar adlı filmlerde boy göstererek başarısını kanıtlayan başarılı isim, The Left Ear adındaki yayın akışını, kendisine gönderilen sesli mesajlardan derleyerek, “Onlar adına konuşmak değil; dinlemek istedim” açıklamasında bulundu.

HER PAZARTESİ YAYINLANACAK

Anlatılanların yaşananlar olduğunu vurgulayan Johnson, “Bunlara maruz kalmak, sizi etkileyebilir. Umarım kulak verirsiniz, çünkü bunları duymak, bir başkası için yapabileceğiniz en önemli şey. Sol kulağınız kalbinize daha yakındır. Yüreğinizle dinleyerek, birilerini kurtarabilirsiniz” çağrısını yaptı.

Podcast, The Left Ear.com’dan dinleyicilere sunulurken, diğer bölümler 7 Ekim’den itibaren her pazartesi yayında olacak.



