Mynet Trend

Dakota Johnson’dan cesur hamle! Taciz olaylarını yayınladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Genç oyuncu Dakota Johnson, cinsel taciz hikayelerini anlatan kadınların sesleriyle oluşturduğu podcast’in ilk bölümünü yayınladı.

Dakota Johnson’dan cesur hamle! Taciz olaylarını yayınladı

Grinin Elli Tonu serisinde canlandırdığı Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Dakota Johnson, sosyal medyadan tacize uğramış kadınların anlattıklarından podcast hazırladığını duyurdu. Ünlü aktris Melanie Griffith ile Don Johnson’un kızları olan Dakota Johnson, geçtiğimiz yıl Global Citizen Festival’de telefon numarasını yayınlayarak kadınların kendi hikayelerini anlatma konusunda cesaretlendirmişti.

Bekar Yaşam Kılavuzu, Suspiria ve El Royale'de Zor Zamanlar adlı filmlerde boy göstererek başarısını kanıtlayan başarılı isim, The Left Ear adındaki yayın akışını, kendisine gönderilen sesli mesajlardan derleyerek, “Onlar adına konuşmak değil; dinlemek istedim” açıklamasında bulundu.

HER PAZARTESİ YAYINLANACAK

Anlatılanların yaşananlar olduğunu vurgulayan Johnson, “Bunlara maruz kalmak, sizi etkileyebilir. Umarım kulak verirsiniz, çünkü bunları duymak, bir başkası için yapabileceğiniz en önemli şey. Sol kulağınız kalbinize daha yakındır. Yüreğinizle dinleyerek, birilerini kurtarabilirsiniz” çağrısını yaptı.

Podcast, The Left Ear.com’dan dinleyicilere sunulurken, diğer bölümler 7 Ekim’den itibaren her pazartesi yayında olacak.


PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Büşra Pekin ve Alper Kul'lu Fırıncının Karısı ne kadar izlendi?Büşra Pekin ve Alper Kul'lu Fırıncının Karısı ne kadar izlendi?
Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmenine kızından cinsel taciz suçlamasıHızlı ve Öfkeli filminin yönetmenine kızından cinsel taciz suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dakota Johnson podcast Grinin Elli Tonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırıncının Karısı zirve sarhoşu (Box Office Türkiye rakamları)

Büşra Pekin ve Alper Kul'lu Fırıncının Karısı ne kadar izlendi?

Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmenine kızından cinsel taciz suçlaması

Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmenine kızından cinsel taciz suçlaması

Seksenler yeni sezondan ilk fragman yayınlandı! Seksenler ne zaman başlıyor?

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya büyük sürpriz! Mucize Doktor 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Köyde ev kadınıydı, sette sinema yapımcısı oldu

Köyde ev kadınıydı, sette sinema yapımcısı oldu

Marvel filmlerinin şaşırtıcı kamera arkası fotoğrafları

Sinemada teknolojinin geldiği son nokta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.