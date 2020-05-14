Dakota Johnson’ın adı, Olivia Wilde'ın "Don't Worry Darling" filmiyle birlikte anılıyor

Booksmart filmiyle yönetmenlik konusunda da hünerlerini sergileyen başarılı oyuncu Olivia Wilde, ikinci filmi için kolları sıvadı. Don't Worry Darling adlı filminin oyuncu kadrosu için şimdiye kadar Shia LaBeouf, Florence Pugh ve Chris Pine gibi yıldız isimlerle anlaşan Wilde, şimdi de Dakota Johnson’ı kadroya dahil etmek için çalışmalara başladı.

The Peanut Butter Falcon, Suspiria, Wounds, El Royale'de Zor Zamanlar gibi yapımlarla Grinin Elli Tonu sonrası kariyerine iyi bir yön veren oyuncu Dakota Johnson, Olivia Wilde ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Henüz durum kesinleşmese de Johnson, Wilde'ın yeni filmi Don't Worry Darling'de rol almak için görüşmeler yapıyor. Ayrıca filmde Olivia Wilde'ın da rol alacağı konuşuluyor.

İLK FİLMİ BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Psikolojik gerilim filmi "Don't Worry Darling"de 1950'li yıllarda yaşayan genç ve mutsuz bir ev kadınının, rahatsız edici gerçeklerin yüzüne çarpmaya başlamasıyla kendine gelmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Ancak film hakkında başka bir detay henüz verilmedi. Olivia Wilde, ilk uzun metraj filmi Booksmart ile bir başarıya imza atmıştı. Son zamanlarda yapılan gençlik filmleri arasında parlayan Booksmart, aynı zamanda Kaitlyn Dever ve Beanie Feldstein'ın da kariyerlerine harika bir başlangıç yapmalarını sağladı. Booksmart, Golden Globe adayı olmuş ve birçok festivalde adaylık almayı başarmıştı.



