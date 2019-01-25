Dakota Johnson’lı “Wounds”un posteri yayınlandı

Beni Adınla Çağır filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran ve ilk Oscar adaylığını elde eden Armie Hammer ile Grinin Elli Tonu serisiyle adını tüm dünyaya duyuran güzel oyuncu Dakota Johnson’ın başrollerini paylaştığı korku – gizem filmi Wounds’un posteri görücüye çıktı. Başrol oyuncularına Emmy adayı yıldız Zazie Beetz, Karl Glusman, Brad William ve Kerry Cahill gibi oyuncular eşlik ediyor.
İlk gösterimini Sundance Film Festivali'nde yapacak olan filmin yönetmen koltuğunda En İyi İlk Film dalında BAFTA kazanan İran asıllı İngiliz yönetmen Babak Anvari oturuyor. Hikaye detayları henüz belli olmayan “Wounds”, New Orleans’ta barmenlik yapan bir adama odaklanıyor. Barda bırakılan bir telefonu evine götüren barmenin ve eşinin başına rahatsız edici ve gizemli şeyler gelmeye başlıyor.
29 Mart tarihinde Amerika’da gösterime girecek olan "Wounds"un ülkemiz için henüz bir vizyon tarihi bulunmuyor.
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