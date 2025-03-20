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  4. Dalağının olmadığı ölünce anlaşıldı! 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Dalağının olmadığı ölünce anlaşıldı! 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 16:29
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13 yaşındaki Riley MacDonald'ın ölümünün ardından, ailesi dalağının olmadığını öğrendi. Zatürre nedeniyle septik şoka giren Riley, organ eksikliği nedeniyle enfeksiyonla savaşamadı. Ailesi durumu tıbbi ihmal olarak nitelendirdi.

Dalağının olmadığı ölünce anlaşıldı! 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

13 yaşındaki Riley MacDonald, ailesinin ve doktorların fark etmediği bir sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlunun her zamanki gibi okula gitmek için uyandığını, ancak günün ilerleyen saatlerinde aniden kötüleştiğini anlatan acılı anne Sally MacDonald, "Her şey birden bire oldu" diyerek yaşadığı dehşeti dile getirdi. Birçok kişi Riley’i kurtarmak için seferber olsa da, ne yazık ki çocuğun hayatı kurtarılamadı.

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DALAĞININ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Riley'in ölümünün ardından yapılan adli tıp raporunda, 13 yaşındaki çocuğun dalağının olmadığı ortaya çıktı. Doğum öncesi taramalarda bu tür organ kontrolünün yapılması gerektiğini belirten Sally MacDonald, bu durumu büyük bir ihmal olarak değerlendirdi. Riley, zatürreye yakalandıktan sonra vücudu enfeksiyonla mücadele edemedi ve septik şoka girerek kalbi durdu.

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DİKKAT EDİLMELİ!

Dalağının eksik olması, vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırmıştı. Dalaksız bireyler, özellikle çocuklar, bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha hassas olabiliyor, bu yüzden ekstra tedbirler alınması şart.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Kalp‎ çocuk
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