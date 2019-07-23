Mynet Trend

Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi için daldı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 23.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde yürütülen su altı araştırmaları sırasında bulunan 40 metre uzunluğundaki batık gemi ile mikrobiyalitlerin (mercan) tanıtılması amacıyla Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dalış gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Cumali Birol ve dernek üyeleri, ilçeye bağlı Bağmeşe köyü yakınlarında Van Gölü'ne daldı.

Gölün zeminindeki batık gemi ile mikrobiyalitlerin fotoğraf ve görüntülerini çeken dalgıçlar, masmavi suyu ve Akdeniz bölgesini aratmayan sahilleriyle tanınan Van Gölü'nün dalış turizminde de gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

'BİNLERCE KİŞİ DALIŞ İÇİN GELECEK'

Dr. Öğr. Üyesi Akkuş, dalışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 800 bin yıllık tarihe sahip Van Gölü'nde 100 yıl öncesine kadar onlarca yelkenli teknenin bulunduğunu söyledi.

Gölün 3 bin 712 kilometre karelik yüzey alanı ile adeta bir denizi andırdığını belirten Akkuş, şu bilgileri verdi:

"Geçmiş uygarlıklar Van Gölü'nü 'yukarıdaki deniz' olarak adlandırmış. Böyle bir gölü dalış turizmi açısından kullanamıyoruz. Van Gölü, içinde birçok gizemi barındırıyor. Bu sırlardan biri bugün dalış yaptığımız Van Gölü'nün altındaki 41 metrelik devasa Rus gemisi. Bu gemiyi dernek başkanı Cumali Birol'dan öğrendik. Gemi adeta dün yapılmış gibi duruyor. Ülkenin başka yerlerinde dalış turizmini canlı tutmak için tank ve gemiler batırılıyor. Bizim buradaki değerleri tanıtmamız gerekiyor."

Dalış turizmini canlandırmak için batık gemi ve mikrobiyalitlerin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akkuş, bu kapsamda yürütülecek çalışmalarla binlerce insanın dalış yapmak için bölgeye geleceğini aktardı.

'DALIŞ İÇİN BURALARA GELMEK ZOR DEĞİL'

Dernek Başkanı Birol da 1986'da yat imalatı yapan babasıyla Bağmeşe köyüne tekne getirdikleri sırada batan gemiyi gördüğünü anlattı.

Van Gölü'nde tespit ettikleri mikrobiyalitlerin, Adilcevaz Kalesi kalıntılarının, büyük ilgi uyandırdığını ifade eden Birol, dalış sırasında çektikleri görüntüleri Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla bakanlığa göndereceklerini belirtti.

Dernek olarak bölgede turizmin gelişmesine katkı sunmaya çalıştıklarını kaydeden Birol, şunları söyledi:

"Adilcevaz'da dalış okulu açmayı planlıyoruz. Su altı turizmimiz canlanacak. Bitlis sınırlarındaki Van Gölü kıyılarını fazla kullanamıyoruz. Buranın su altı zenginliklerini dalışseverlere açmak zorundayız. Su ve dalış sporları için Mısır ve Kızıldeniz'e gidiliyor. Van ve Bitlis'e gelmek çok zor değil. İnsanlar gelip 3 gün misafir olacak, bu berrak suyun ve kıyının güzelliğini görecek. Burası Antalya, Kemer ve Bodrum'u aratmıyor. Temiz sahillerimiz var. Bu sahilleri temiz tutarsak bunun doğa turizmi, su altı ve göl turizmi üzerinde etkisi olacağına inanıyoruz." (AA)

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Korkunç kaza! 1 metrelik demir saplandıKorkunç kaza! 1 metrelik demir saplandı
Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olayBeraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dalgıç Van Gölü

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Belediye Başkanı paylaştı: Ve dünya 20 saniyeliğine güzelleşir

Belediye Başkanı paylaştı: Ve dünya 20 saniyeliğine güzelleşir

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç kaza! Bacağına pulluk demiri saplandı

Korkunç kaza! 1 metrelik demir saplandı

Antalya'da korkunç olay! Beraber yaşadığı kadını öldürdü

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

Titanik faciasından kurtulmasını sağlamıştı! 62 bin dolara satıldı!

Batan Titanik'ten kurtulmasını sağlamıştı! 62 bin dolara satıldı

Anne ve oğlu 5 ayda geçirdikleri iki kazadan da yaralı kurtuldu

Anne ve oğlunun büyük şanssızlığı! Son 5 ayda...

Manisa'da gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

Acı veda! 'Batsın bu dünya, kopsun kıyamet'

Adana'da topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

Futbol oynayan çocukların topu kanala kaçtı! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.