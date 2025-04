Dallas'ın yıldızı Priscilla Pointer 100 yaşında hayatını kaybetti!

Amerikalı yıldız Priscilla Pointer, 100 yaşında vefat etti. Dallas ve Carrie'nin oyuncusu, kaldığı huzur evinde son nefesini verdi.

Ailesi, Instagram'da açıklama yaptı. Yakınları ve oğlu, "Ünlü tiyatro, televizyon ve film oyuncusu, David, Katie ve Amy Irving'in annesi Priscilla Pointer, 100 yaşında uykusunda huzur içinde öldü. Özlenecek." dedi.

DALLAS'LA YILDIZI PARLAMIŞTI

Pointer'ın görkemli kariyeri, A Streetcar Named Desire, The Country Wife ve The Condemned of Altona gibi turne yapımlarında göz kamaştırdığı hareketli 40'larda sahnede başladı. Beyazperdedeki ilk çıkışı, Eleanor Snell'i canlandırdığı 1976 kült klasik korku filmi Carrie ile geldi. Priscilla, kızı Amy Irving ile birlikte Carrie'de rol aldı ve Amy, Sue Snell karakterini üstlendi. Anne ve kızı, korku dolu filmde yalnızca ekranı paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda ebeveyn ve çocuğu canlandırdı.

1981-1983 yılları arasında canlandırdığı Amerikan pembe dizisi Dallas'taki Rebecca Barnes Wentworth rolüyle daha çok yıldızı parladı. Priscilla, The Flash, LA Law, ER ve Cold Case gibi diğer önemli dizilerde de rol aldı.