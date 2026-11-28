Ambalajlı içme suları, kapalı ambalajlarda satıldıkları için genellikle en güvenilir seçeneklerden biri olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre ambalajın kapalı olması, suyun tamamen temiz ve sağlıklı olduğunu garanti etmiyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kshitiz Sharan, suyun üretim, dolum, nakliye ve depolama aşamalarında kirlenebileceğine dikkat çekti.

Özellikle yeterli kalite kontrolünün yapılmadığı durumlarda ambalajlı sularda da kontaminasyon riski bulunuyor.

Uzman, tüketicilerin su satın alırken şu noktalara dikkat etmesini önerdi:

Ambalajın kapağının ve güvenlik bandının sağlam olması gerekir

Ürünün üretim ve son tüketim tarihleri kontrol edilmeli

İlgili gıda güvenliği standartlarına uygun ürünler tercih edilmeli

Sular doğrudan güneş ışığına ve aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalı

Tek kullanımlık plastik şişeler uzun süre tekrar tekrar kullanılmamalı

ARITMA SUYU İÇMEK GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

Evlerde giderek yaygınlaşan ters ozmoz (RO) su arıtma cihazları, özellikle sudaki çözünmüş maddelerin yüksek olduğu bölgelerde tercih ediliyor. Bu sistemler, sudaki bazı ağır metalleri, nitratları ve fazla tuzları uzaklaştırabilir.

Ancak uzmanlara göre her evin RO cihazı kullanmasına gerek yok. Kaynak suyu zaten güvenliyse ve çözünmüş madde seviyeleri kabul edilebilir düzeydeyse, suyun gereğinden fazla arıtılması ek bir sağlık faydası sağlamayabilir.

Üstelik RO sistemleri, suyun içerisinde doğal olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri de azaltabilir.

Dr. Sharan, arıtma cihazı seçiminin reklamlar veya marka iddiaları doğrultusunda değil, suyun laboratuvar analizine göre yapılması gerektiğini vurguladı.

MUSLUK SUYU İÇMEK SAĞLIKLI MI?

Musluk suyu, yeterli arıtmadan geçirildiğinde ve bakımlı bir dağıtım sistemiyle ulaştırıldığında ekonomik ve güvenli bir içme suyu seçeneği olabilir.

Şebeke suları, zararlı mikroorganizmaların ve çeşitli kirleticilerin uzaklaştırılması amacıyla arıtma işlemlerinden geçirilir.

Ancak suyun arıtma tesisinden temiz çıkması, musluğa ulaşana kadar aynı kalitede kalacağı anlamına gelmiyor.

Eskiyen borular, su şebekesindeki sızıntılar, kanalizasyonla karışma ihtimali ve bakımsız su depoları kirlenme riskini artırabilir.

Özellikle apartmanların çatı ve bodrum katlarında bulunan su depolarının düzenli temizlenmemesi, içme suyunun kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle yalnızca belediye şebekesinden gelen suyun arıtılmış olması yeterli görülmüyor. Suyun tüketildiği noktadaki kalitesi de büyük önem taşıyor.

SUYUN TDS DEĞERİNİN DÜŞÜK OLMASI GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

İçme suyu konusunda en sık karşılaşılan yanlış inanışlardan biri, TDS değeri düşük olan suyun mutlaka daha sağlıklı olduğunun düşünülmesi.

TDS, sudaki çözünmüş maddelerin toplam miktarını gösteriyor. Bu değer; mineraller, tuzlar ve diğer çözünmüş maddeler hakkında bilgi verse de suyun mikrobiyolojik açıdan güvenli olup olmadığını tek başına ortaya koymuyor.

Uzmanlara göre TDS değeri düşük olan bir suda bile zararlı bakteri, virüs veya bazı kimyasal kirleticiler bulunabilir. Aynı şekilde suyun berrak, kokusuz ve renksiz olması da içilebilir olduğunu kanıtlamıyor.

KİRLİ SU TÜKETMEK HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR?

Kontamine olmuş suyun tüketilmesi, özellikle sindirim sistemini etkileyen çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Uzman, kirli su tüketiminin yol açabileceği rahatsızlıklar arasında şunları sıralıyor:

Mide ve bağırsak enfeksiyonları

İshal

Kusma

Su yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonlar

Bunun yanı sıra arsenik, kurşun ve aşırı miktarda nitrat gibi kimyasal maddelere uzun süre maruz kalmak da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

EN GÜVENLİ İÇME SUYU NASIL SEÇİLİR?

Dr. Sharan'a göre damacana, arıtma cihazı veya musluk suyu arasında herkes için geçerli tek bir doğru seçenek bulunmuyor.

En güvenli tercih, öncelikle suyun kaynağının analiz edilmesi ve tespit edilen kirlilik türüne uygun arıtma yönteminin seçilmesiyle yapılabilir.

Suda çözünmüş kirleticilerin yüksek olması durumunda RO sistemleri uygun bir seçenek olabilirken, temel sorun mikrobiyolojik kirlilikse UV veya uygun filtreleme ve dezenfeksiyon sistemleri yeterli olabilir.

Ancak hangi sistem tercih edilirse edilsin cihazların düzenli bakımı, filtrelerin zamanında değiştirilmesi ve su depolarının temizlenmesi gerekir. İçme suyunun temiz, kapalı kaplarda saklanması da olası kirlenmenin önüne geçmek açısından önem taşıyor.

Uzmanlara göre en sağlıklı su; kaynağı analiz edilmiş, ihtiyaca uygun şekilde arıtılmış, doğru koşullarda saklanmış ve içme suyu kalite standartlarını karşılayan sudur. Bu nedenle yalnızca suyun ambalajına, tadına veya TDS değerine bakarak güvenli olduğuna karar vermek doğru değil.