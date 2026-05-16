Damacana mı arıtma suyu mu? Uzmanlar en sağlıklısını açıkladı

Ev tipi arıtma cihazlarının kullanımı son yıllarda hızla yaygınlaştı. Pek çok kişi damacana suyu yerine arıtılmış su tüketmeyi tercih ediyor. Ancak bu cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte akıllardaki soru da büyüdü: Arıtma suyu gerçekten sağlıklı mı, yoksa hazır su mu tüketmeli?

Uzmanlara göre bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü hem hazır suyun hem de arıtma suyunun avantajları ve riskleri bulunuyor. Önemli olan ise suyun kaynağı, düzenli kontrol edilmesi ve kullanılan filtrasyon sistemi.

ARITMA CİHAZLARININ FİLTRELERİ SON DERECE KRİTİK

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), güvenli içme suyunun insan sağlığı için temel ihtiyaç olduğunu vurgularken, suyun kaynağı kadar düzenli denetiminin de kritik olduğuna dikkat çekiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ters ozmoz (reverse osmosis) sistemleri; bakteri, virüs ve birçok kimyasal maddeyi filtreleme konusunda oldukça etkili çalışabiliyor. Ancak uzmanlar burada önemli bir detayın altını çiziyor:

Arıtma cihazlarının filtreleri düzenli değiştirilmezse sistemin faydası azalabiliyor ve su kalitesi düşebiliyor.

HAZIR SU HER ZAMAN DAHA GÜVENLİ Mİ?

Şişe ve damacana suların güvenlik testlerinden geçtiği belirtilse de, uzmanlar bunların da tamamen risksiz olmadığını söylüyor. CDC’ye göre uygun koşullarda saklanmayan şişe sularında bakteri veya kimyasal kontaminasyon görülebiliyor.

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar ise plastik şişelerde mikroplastik parçacıkları bulunabildiğini ortaya koydu. Özellikle sıcak ortamda bekleyen plastik şişelerin risk oluşturabileceği belirtiliyor.

ARITMA SUYUNUN EN BÜYÜK AVANTAJI NE?

Uzmanlara göre kaliteli ve sertifikalı bir ters ozmoz sistemi kullanıldığında arıtma cihazları ağır metalleri, bazı kimyasalları, bakterileri ve kötü kokuyu önemli ölçüde azaltabiliyor. Ayrıca uzun vadede damacana kullanımına göre daha ekonomik olduğu da belirtiliyor.

PEKİ HANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Bilimsel verilere göre düzenli bakımı yapılan kaliteli bir arıtma sistemi güvenli içme suyu sağlayabiliyor. Güvenilir markalara ait hazır sular da güvenli kabul ediliyor. Ancak uzun süre güneşte bekleyen plastik şişeler ve bakımı yapılmayan arıtma cihazları sağlık riski oluşturabiliyor.

Uzmanlar seçim yaparken yalnızca marka veya reklam yerine:

suyun analiz raporuna,

filtrasyon sistemine,

saklama koşullarına

ve düzenli bakım durumuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.