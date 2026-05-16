Eskiler bu domatese dangalak derdi şimdi pazarların gözdesi! Kilosu 100 TL

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yerli domatesin ilk hasadı Dünya Çiftçiler Günü’nde başladı. Bir dönem görüntüsü nedeniyle ilgi görmeyen ve 'dangalak' olarak adlandırılan domates bugün lezzeti ve doğallığıyla yeniden değer kazanarak pazarların gözdesi haline geldi.

İncirliova’nın yerli domatesinin ilk hasadı Dünya Çiftçiler Günü’nde yapılmaya başlandı. İlk hasat heyecanına İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da ortak oldu.

KİLOSU 100 TL'DEN SATIŞA SUNULACAK

İlk hasat, Karabağ Mahallesi’nde kadın üretici Ebru Ceylan (45) ve eşi Sezgin Ceylan’ın (52) bahçesinde yapıldı. Hasadı yapılan domateslerin kilosunun pazarda yaklaşık 100 TL’den satışa sunulması bekleniyor.

"ESKİLER 'DANGALAK' DERDİ"

Üretici Sezgin Ceylan, "Bu yıl ilk defa denediğimiz bir ürün yerli domates. Eskiden bu domates, şeklinden dolayı pek tutulmazdı. Eskiler bu domatese 'dangalak' derlerdi. Şimdi ise organik olduğu, lezzeti ve tadı nedeniyle çok seviliyor" dedi.

Üretici Ebru Ceylan ise, "İlk hasadımızı yaptık, çok memnunuz. Çok güzel bir heyecan. Bahçe işi emek isteyen, çok zor bir iş. Bu yüzden başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimizin Rabbim emeklerinin karşılığını versin" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya hasada ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir ilçede yaşıyoruz. Rabbim bizlere öyle bereketli topraklar nasip etmiş ki kuru ağaç dikseniz yeşerecek. Bu ilçenin kıymetini bileceğiz. Üreticilerimizin, esnafımızın yanında olacağız. Çocukluğumuzun vazgeçilmez lezzeti yerli domatesin yeniden üretilmesi çok güzel bir durum. Değerli üreticilerimize bu özel ürüne sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimizin Çiftçiler Günü kutlu olsun. Rabbim tüm üreticilerimize bol ürünlü, bereketli ve huzurlu bir sezon diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA

