Yüksek rakımlardan geliyor, şehirde kapış kapış gidiyor: Tezgahlarda yoğun ilgi

İlkbahar aylarında yüksek rakımlı bölgelerde yetişen çiriş otu, pazarlarda yoğun ilgi görüyor. Geleneksel mutfakta sık kullanılan ot besin değeriyle ve faydalarıyla dikkat çekiyor.

Doğal otlara olan ilginin artmasıyla birlikte çiriş otu, şehir pazarlarında en çok aranan ürünler arasında yer almaya başladı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yetişen bu ot, bahar aylarında toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.

YÜKSEK RAKIMLARDAN GELEN ŞİFA

Çiriş otu, genellikle yüksek rakımlı dağlık alanlarda kendiliğinden yetişiyor. Kısa hasat dönemi nedeniyle her yıl belirli bir süre satışa sunulan ot, doğal ürün tüketmeyi tercih eden vatandaşların ilgisini çekiyor.

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Uzmanlara göre çiriş otu; lif, vitamin ve çeşitli mineraller açısından zengin bir yapıya sahip. Özellikle sindirim sistemi üzerinde destekleyici etkiler gösterebileceği ifade ediliyor. Doğal antibiyotik olarak kullanılan çiriş otunun, etkileri kişiden kişiye değişebiliyor.

Çiriş otu, yöresel mutfaklarda kavurma, börek ve çorba gibi tariflerde kullanılabiliyor. Kendine özgü aroması nedeniyle özellikle geleneksel lezzetleri tercih edenler tarafından ilgi görüyor.

Doğadan toplanan bitkilerin tüketim öncesinde iyi temizlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

PAZARLARDA YOĞUN TALEP

Satıcılar, özellikle bahar döneminde çiriş otuna olan talebin arttığını ifade ediyor. Kısa sürede tükenen ürün, doğal ve geleneksel beslenmeye yönelen tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIYOR

Van'da pazar satıcısı Emrullah Savur çiriş otunun faydalarından bahsetti. Savur, "Aynı ıspanak gibi kaynatılarak pişiriliyor. Karaciğere, akciğere, tansiyona ve şekere çok iyi geliyor, yani oldukça faydalı. Mideyi temizliyor, bağırsakları sürekli çalıştırıyor. Piştiği zaman azaldığı için bir insan en az 5-6 kilo alıyor" dedi.

