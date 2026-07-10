Damadın yakınlarını otomobil gibi yıkadılar! Düğünde ilginç görüntüler

Anadolu'nun ilginç ve unutulmaya yüz tutan düğün gelenekleri, Sivas'ın köylerinde yaşatılıyor. Altınyayla ilçesinde Öznur ve Batuhan Subaşı çiftinin düğünü ilginç bir geleneğe sahne oldu. Davetliler düğün sahiplerine tıraş cezası verdi. Sandalyelere bağlanan düğün sahiplerinin yüzleri otomobil yıkama fırçaları ile köpüklendi. Daha sonra temsili olarak inşaat küreği ile tıraş edildiler. Davetliler tarafından damadın yakınlarının fırça ve köpüklü su ile otomobil yıkar gibi yıkanmalarının ardından hep beraber davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı.

"GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ"

Damadın babası İskender Subaşı, benzer cezalandırmaların düğün geleneklerinde yer aldığını belirterek, "Bu tür etkinlikler bizim Anadolu geleneğimizdir. İlçemize has bu tür oyunların yanında yemekler ikram edilir. Şehir dışından gelen misafirler en iyi şekilde ağırlanır. Gelenler düğünümüze neşe katıyorlar. O yüzden biz de bunu yaşatıyoruz. Bu geleneği nesilden nesile taşıyoruz. Düğünlerde Anadolu'nun çoğu yerinde olduğu gibi ilçemizde de bazı oyunlar düzenlenir. Bizim düğünümüzde de gelen akraba, eş, dost düğüne bir neşe katmak için farklı etkinlikler yaparlar. Halk oyunları oynanır. Özellikle da damadın akrabaları herhangi bir hata yapmamak için dikkatli olmak zorundadır. Düğün kahyası bin düşünüp bir konuşmakla sorumludur. Biri hata yaptığı zaman toplumda mahkeme kurulur ve mahkemede suçun ne olacağına karar verilir. Cezanın ağırlığına göre, örneğin suya basma cezası verilir. Cezaya razı olmazlarsa topluma ikramda bulunurlar. Cezayı kabul ederlerse damadın yakınlarının üzerine tıraş oluyormuş gibi köpüklü su eline ve yüzüne uygulanır. Sonrasında kürekle tıraş edilirler. Bu gelenekler uzun süreli birlik ve beraberlik olunması için yapılan oyunlardır. İlçede herkes birbirinin düğününe katılarak bu tür oyunlar oynanır ve cezalar verilir" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır