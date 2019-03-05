Damadını öldüren kayınpederden şok savunma: Eşi olan kızıma mermi yutturmuş, baldızına ‘seni alacağım’ demiş!

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4220. Sokak 5A sayılı yerde 4 Eylül saat:04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 53 yaşındaki K.İ., 44 yaşındaki damadı Mehmet Z.K.’nın 35 yaşındaki kızı A.K.’ya şiddet uyguladığını öğrendi. Olay günü K.İ., kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı damadı Mehmet Z.K.’yı yanında bulunan av tüfeği ile kafasına ateş ederek öldürdü. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mehmet Z.K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, 53 yaşındaki kayınbaba K.İ.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet’teki sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edilen K.İ. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık K.İ. ve öldürülen Mehmet Z.K.’nın kardeşleri B.K., S.K. ve Y.K. ile avukatları hazır bulundu.

"BALDINIZINI TACİZ ETTİ, EŞİNE MERMİ YUTTURDU" İDDİASI

Damadının kızına şiddet uyguladığını söyleyen evli, 7 çocuk babası 53 yaşındaki tutuklu sanık K.İ., “Kızım ile damadım olaydan 4-5 gün önce Manavgat’tan bize geldiler. Ben evdeydim, ertesi gün inşaatta çalışmaya Kozaklı’ya gittim. Olayın olduğu gecenin gündüzünde eve geldim. Kozaklı’ya gitmeden önce küçük kızım P.İ. yanıma gelerek, eniştesinin akşam odaya geldiğini, ‘ablanı getirdim, ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım’ diye tacizde bulunduğunu anlattı. Kızım A.K.’nin de yüzünde şişler, yaralar vardı, hasta olduğunu söylemişti. Mehmet Z.K. gelip, selam bile vermeden kızım A.K.’nin çenesinden tutarak odaya çekti. ‘Bu seninle, babanla son görüşmemiz’ gibi şeyler dediğini duydum, sonra çekip gitti. 1-2 saat sonra tekrar geldi. O gelmeden kızım A.K. bana gelerek ‘Baba 10 yıldır bana işkence yapıyor, 2 tane de mermi yutturdu, aracında da silah var’ demişti. Evde eşim H.İ., küçük kızım P.İ. ve büyük kızım A.K. vardı, olay gecesi damat geldi, tek kaldığı odaya geçti. Ben de kimseyle konuşmadım, derin derin düşündüm. Kızlarımın anlattıklarını, baldızına nasıl öyle şeyler söyler, kızıma nasıl işkence yaptırır diye düşündüm. Benzer eylemlerde bulunmasın diye evdeki tüfeği alıp, odasına girdim, oda karanlıktı, korkutmak amacıyla bir el ateş ettim, amacım öldürmek değildi, kızlarımın anlattığı olayların etkisiyle sıktım, yine de pişmanım.”

Öldürülen Mehmet Z.K.’nın şikayetçi kardeşi B.K. ise “Uyuyan adama korkutmak amacıyla nasıl sıkıyor. Buraya ağabeyimler ailesi ile akrabanın ameliyatı için gelmişlerdi” dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda gelmeyen müşteki ve tanıkların diğer celse gelip dinlenilmesi için duruşmayı Nisan ayına ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(İHA)

