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  4. Damaklarında lezzet şöleni yaşatacak vegan tatlı hangisi?

Damaklarında lezzet şöleni yaşatacak vegan tatlı hangisi?

02.01.2025 19:52
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Hadi bakalım, bu testle damak zevkine en uygun vegan tatlıyı keşfet! Hafif mi olsun, ferah mı, yoksa bol çikolatalı mı? Soruları cevapla ve lezzet dolu bir yolculuğa çık! 😋

Damaklarında lezzet şöleni yaşatacak vegan tatlı hangisi?

Haydi, damak zevkine göre sana en uygun vegan tatlıyı bul ve tatlı şölenine başla! 🍰✨

Haydi, tatlı zevkini keşfetmeye hazır mısın?

1/8

Bir tatlı için ilk aklına gelen kelime ne olurdu?

Bir tatlı için ilk aklına gelen kelime ne olurdu?
Hafiflik
Çikolata
Ferahlık
Sıcaklık
2/8

Bir tatlı malzemesi olsan hangisi olurdun?

3/8

Tatlı krizlerin ne zaman tutar?

Tatlı krizlerin ne zaman tutar?
Spor sonrası enerjiye ihtiyacım olduğunda.
Stresli bir günün ardından.
Keyif yapmak istediğimde.
Özel bir günü kutlarken.
4/8

Peki, bir tatlı yapacak olsan hangi mutfak aleti seni yansıtırdı?

Blender
Fırın
Mikser
Spatula
5/8

Bir tatlının sunumu nasıl olmalı?

Bir tatlının sunumu nasıl olmalı?
Minimal ve şık.
Bol çikolatalı ve süslü.
Renkli ve eğlenceli.
Sıcacık ve rustik.
6/8

Az kaldı! Tatlı yanında ne içmeyi tercih edersin?

7/8

Tatlı yiyip enerji depolamak mı, tatlıyla huzur bulmak mı?

Tatlı yiyip enerji depolamak mı, tatlıyla huzur bulmak mı?
8/8

Son soru! En sevdiğin tatlı anı hangisi?

Son soru! En sevdiğin tatlı anı hangisi?
Film izlerken çikolatalı bir şölen.
Yaz akşamlarında dondurma keyfi.
Kahve yanında tatlı bir atıştırmalık.
Özel günlerde mis gibi kokan fırın tatlıları.
Chef GPT
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vegan Fakir ile lezzetli tarifler
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