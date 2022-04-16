Damat çatlatan lezzetler: Ramazan’ın 15. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 15. günü için iftarda orucunuzu mükemmel sebzeli mercimek çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği zeytinyağlı bezelye yemeği ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu tavuk sote ve fırında makarna ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise Tahinlebi tatlısıyla yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

SEBZELİ MERCİMEK ÇORBASI

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

1 kahve fincanı kırmızı mercimek

2 bardak et suyu

Tereyağı

Karabiber

SEBZELİ MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI

Sebzeleri küp küp doğrayın ve tereyağını tencerede eritin.

Doğradığınız sebzeleri tereyağına ekleyerek güzelce kavurun.

Sebzelerin üzerine et suyu ve mercimekleri de ilave ettikten sonra karıştırın.

Ardından kaynaması için kısık ateşte pişirin.

Bir taşım kaynayan çorbanın altını kapatarak blendera alın ve püre haline gelinceye kadar karıştırın.

Hazırladığınız çorbayı tekrar tencereye alarak içerisine karabiber ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.

Daha sonra servis kasesine alarak ılımasını bekleyin.

ZEYTİNYAĞLI BEZELYE

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

2 adet büyük boy havuç

1 adet kapya biber

300 gram bezelye (ayıklanmış)

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su

Üzeri için:

1 adet limon suyu

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2-3 tutam dereotu

ZEYTİNYAĞLI BEZELYE YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayın ve geniş bir tencereye alın. Üzerine zeytinyağını ekleyerek kısık ateşte kavurmaya başlayın.

Bu sırada havuçları ve biberi küp küp doğrayın.

Soğanların üzerine havuç ve biberleri ekleyerek 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

Üzerine bezelyeleri ilave ederek 1-2 dakika daha kavurun.

Suyunu ve tuzunu da ekleyin ve kapağını kapatarak, yaklaşık 20-30 dakika boyunca bezelyeler yumuşayana dek pişirmeye bırakın.

Bu sırada limonun suyunu sıkın. Sarımsakları ezerek limon suyu ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın.

Bezelye piştikten sonra tencerenin altını kapatıp oda sıcaklığına gelene dek bekleyin. Ilınan bezelyeye limonlu sosu ilave ederek karıştırın.

Üzerine dereotunu ekleyerek soğuk ya da oda sıcaklığında servis edin.

TAVUK SOTE

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

½ adet kırmızı biber

1 adet doğranmış domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

TAVUK SOTE YAPILIŞI

Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağı alın ve üzerine 300 gram kuşbaşı doğranmış tavuğu ilave ederek yüksek ateşte soteleyin.

Pişen tavukların üzerine 1 adet doğranmış soğanı ilave ederek sotelemeye devam edin.

Doğranmış yeşil biber ve yarım adet doğranmış kapya biberi de ekleyin.

1 adet doğranmış domatesi de tavanın içerisine aktarın.

Biraz suyunu çektikten sonra sırasıyla birer çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ilave ederek güzelce karıştırın.

İyice pişince tavuk sotenizi ocaktan alın ve servis edin.

FIRINDA MAKARNA

1 paket fırın makarna

Beşamel sos için;

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un (silme olmasın, tepeleme de olmasın)

4 su bardağı süt

Yarım yemek kaşığı silme tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tereyağı (yoksa margarin de olabilir)

FIRINDA MAKARNA YAPILIŞI

Önce makarnamızı tuzlu suda haşlıyoruz.

O haşlanırken beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelip fokurdayana kadar orta ateşte pişiriyoruz.

Makarnayı süzüp borcama yerleştiriyoruz.

Daha sonra beşamel sosu üzerine gezdiriyoruz.

Kuru bir yer kalmamalı. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi serpiyoruz.

En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına koyuyoruz.

Sonunda ortalarına da birkaç parça koyuyoruz ve 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz.

Yarım saat kadar pişiriyoruz. Fırında piştikten sonra 15 dakika kadar içini çekmesi için bekletmeniz.

TAHİNLEBİ TATLISI

3 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı tahin

TAHİNLEBİ KIRINTISI İÇİN

1 yumurta

100 gr tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

2 buçuk su bardağı un

1 paket vanilya

TAHİNLEBİ SOSU İÇİN

1 çay bardağı tahin

4 yemek kaşığı pudra şekeri

TAHİNLEBİ YAPILIŞI

Kurabiyesi için; oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurma kabına alın ve sırasıyla yumurta, sıvı yağ, pudra şekerini ekleyip yoğurmaya başlayın.

Ardından unu ve vanilyayı da kontrollü bir şekilde ekleyip ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun.

Hamuru merdane ile açın ve 180 derecelik fırında pişirin.

Muhallebi için; süt, toz şekeri ocağa alın.

süt, toz şekeri ocağa alın. Sonrasında un ve nişastayı azar azar ekleyerek bir yandan da karıştırın.

Muhallebi kıvamına geldiğinde vanilya, tereyağı ve 3 yemek kaşığı tahini ilave edip kapatın.

Tahin sosu için; tahini bir kaba alın ve pudra şekerini ilave edip çırpın.

tahini bir kaba alın ve pudra şekerini ilave edip çırpın. Sunum için; muhallebiyi kuplara paylaştırın.

muhallebiyi kuplara paylaştırın. Kurabiyeleri üzerine ufalayın.

Son olarak tahinli sosu döküp soğumaya bırakın.

Buzdolabında bir iki saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.



