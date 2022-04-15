Nefis yemek tarifleri ile Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü

Her gün aynı yemekleri hazırlamak istemiyor, iftar menünüzü değişik ve nefis yemek tarifleriyle donatmak istiyorsanız hemen aşağıda sizin için hazırladığımız dumanı üstünde yemekleri mutlaka mutfağınıza konuk edin. Hazırlaması düşündüğünüzden kolay olacak, lezzetiyle sofradaki herkesi mutlu etmeyi başaracak bu yemekler sayesinde tüm ramazanı ağız tadıyla geçirmek elinizde. Hepimiz için sağlık, lezzet, bolluk ve bereket dolu bir ramazan olsun, şimdiden deneyen herkese afiyet olsun!

KABAK ÇORBASI TARİFİ

2 adet yeşil kabak

2 yemek kaşığı un (Tepeleme)

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı süt

4 su bardağı su

Bir tutam dereotu

Tuz, pul biber, karabiber, nane

KABAK ÇORBASI YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağı tencereye koyup eritin.

Unu ilave edip kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun.

Bir taraftan çırpma teliyle hızlıca çırpıp diğer taraftan sütü ilave edin.

Suyu da ilave edip, iyice karıştırdıktan sonra, kaynamasını sağlayın.

Kaynamaya başlayınca, kabuklarını soyup doğradığınız kabakları ilave edip kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

Blendırdan geçirip, tuzunu, dereotunu ve baharatları ilave edin.

Çorbanızın kıvamı kullandığınız kabakların büyüklüğüne göre değişebilir.

Kıvamı koyu olursa, suyla ayarlayıp pişirin. Birde çorbanızı pişirirken, dibinin tutmaması için ara ara karıştırmayı unutmayın.

Arzuya göre üzerine tereyağı kızdırıp servis edin.

ET SOTE TARİFİ

600 gram sotelik dana eti

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet orta boy domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)

3 adet orta boy yeşil biber (doğranmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

½ tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

ET SOTE YAPILIŞI

Döküm bir tavada 4 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 1 adet yemeklik ince doğradığınız soğanları tavaya ekleyin.

Renk alan soğanların üzerine 3 adet doğranmış yeşil biber ekleyin ve sotelemeye devam edin.

Sotelik doğradığınız 600 gr dana etini ilave edin.

Suyunu salmaması, lezzet ve vitamin değerini hapsetmesi için; yüksek ateşte, yaklaşık 2-3 dakika hiç karıştırmadan mühürleyin.

Dış kısmı renk alan etleri aralarda karıştırarak yüksek ateşte sotelemeye devam edin.

3 adet soyulmuş, doğranmış domatesi ekleyerek karıştırın. Ardından 1 çay kaşığı tuz, karabiber, 1 tatlı kaşığı kekiği de ekleyin.

Bir tatlı kaşığı domates ve yarım tatlı kaşığı biber salçasını 1 su bardağı sıcak su ile sulandırdıktan sonra azar azar tavaya ekleyin.

Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

Etleri yumuşayan soteyi, lezzetli suyuyla birlikte servis tabaklarına alın ve sıcak sıcak servis edin.

PATATES PÜRESİ

4 adet patates

Tuz

200 ml. Krema – 1 küçük paket

3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

½ adet muskat – rende

Beyaz biber

1 su bardağı kaşar peyniri – rende

PATATES PÜRESİ YAPILIŞI

Patateslerin ortalarına bir bıçak yardımıyla çizik atın.

Tencereye alın ve üzerine su koyup haşlamaya bırakın.

Haşlanan patateslerinizi tencereden çıkartın ve kabuklarını soyun.

Kabuklarını soyduğunuz patatesleri bir karıştırma kabına alın ve bir patates ezici yardımıyla ezin.

Tuz, krema ve tereyağını ilave edip bir spatulayla karıştırın.

Muskat rendesi, beyaz biber ve rendelenmiş kaşar peynirini ilave edip karıştırın.

KEREVİZ SALATASI

2 orta boy kereviz

1 kase suyu süzülmüş yoğurt

1,5 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1,5 çay bardağı ceviz içi

KEREVİZ SALATASI YAPILIŞI

Kerevizin kabuklarını soyup, rendeleyin. Bir kabın içine koyun. Süzme yoğurt, mayonez, sarımsak, tuz ekleyip güzelce harmanlayın.

Kerevizin büyüklüğüne göre yoğurt mayonez oranını ayarlayabilirsiniz.

Servis tabağına alıp üzerine iri çekilmiş ceviz içini ve yeşil kereviz yapraklarını serpip servis yapın.

NEVZİNE TATLISI TARİFİ

100 gr tereyağı

Bir kahve fincanı süt

Bir paket kabartma tozu

Bir kahve fincanı tahin

Üç buçuk su bardağı un

Bir adet yumurta

Bir su bardağı ceviz içi

Bir kahve fincanı sıvı yağ

NEVZİNE TATLISI ŞERBETİ İÇİN

İki su bardağı toz şeker

Bir kahve fincanı pekmez

İki su bardağı su

Bir-iki damla limon

NEVZİNE TATLISI YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlanır: Şekerle su tencereye konarak şeker eriyinceye kadar karıştırılır. Şerbet beş dakika kadar kaynadıktan sonra altı kısılır. Bir – iki damla limon suyu sıkılır ve beş dakika daha kaynatılır. Bir kahve fincanı pekmez ilave ederek karıştırılır ve altı kapatılarak soğumaya bırakılır.

Hamuru için: Tereyağı yakmadan eritilir. Ilınınca üzerine sıvı yağ eklenir. Unun yarısı yoğurma kabına alınır. Ortası havuz gibi açılır ve yağ ilave edilir. Süt, yumurta, kabartma tozu ve tahin konulur. Yoğrulmaya başlanır.

Geri kalan un azar azar ilave edilir. Hamur kendini toplamaya başlayınca iri dövülmüş ceviz eklenir ve tekrar yoğrulur. Bu hamur bir borcama veya ısıya dayanıklı bir fırın kabına elle bastırılarak yerleştirilir. İstenirse üzerine çatalla şekil yapılabilir. İstenilen büyüklükte kareler veya baklava dilimi halinde kesilir.

Tatlı önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında üzeri hafif kızarana kadar takriben yarım saat pişirilir. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı geçerek ılınmaya yüz tutan tatlının üzerine soğuk şerbet gezdirilir. Nevzine Tatlısı şerbetini çekip (biraz zaman alabilir) soğuduktan sonra üzerine tahin gezdirilerek servis edilir.



