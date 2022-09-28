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  4. Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Gelinin direk dansı ağızları açık bıraktı

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Gelinin direk dansı ağızları açık bıraktı

28.09.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hertfordshire, İngiltere'den yeni evli bir İngiliz, düğününde gerçekleştirdiği alışılmadık ilk dans performansıyla herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü pistte damat değil, bir striptiz direği ve nedimeleri vardı. 29 yaşındaki Katt Channon, dans gösterisinin bir kesitini TikTok'ta paylaşarak tam 5,7 milyon görüntülenme alarak sosyal medyada gündem oldu.

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Gelinin direk dansı ağızları açık bıraktı

2013 yılında üniversitedeyken başlayan direk dansı hobisini bir tutkuya dönüştüren Channon, yıllardır dansın hayatında olduğunu söyledi. Eşi Tom'un da çabalarını her zaman desteklediğine dikkat çeken genç kadın, gelinliğine rağmen düğününde direğin tepesine tırmanan nedimeleriyle birlikte dans ederek ne kadar özverili bir dansçı olduğunu kanıtladı.

''DİREKSİZ OLMAZDI''

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29 yaşındaki eşi Tom, eşinin tutkusunu bildiğinden "Dans direği olmadan bizim düğünümüz olmazdı!" diye konuştu. Sırf bu gösteri için Channon'un dans direği evinden düğün mekanı olan Letchworth Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne getirilmişti. arkadaşları ve ailesi buna dans gösterisinden daha da çok şaşırdılar.

SOLO PERFORMANS DA SERGİLEDİ

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Channon, nedimeleriyle olan şovunun yanı sıra bir de solo gösteri yaparak konukların beğenisini topladı. Channon, sevdiklerinin onun direk dansını sevdiğini bildiğini ve bu yüzden o kadar da şaşırmadıklarını söyledi. Ayrıca direk ortaya çıkar çıkmaz herkesin denemek için heveslendiğini de ekledi.

HER ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

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Dansın dışında da harika bir düğün geçirdiklerini söyleyen Channon, sevdikleri ve eşiyle böyle bir kutlama yapmaktan ne kadar mutlu olduğunu anlattı. Eşinin her zaman kendisinin en büyük destekçisi olduğunu aktaran genç kadın, bu muhteşem günü birçok fotoğraf ve video ile ölümsüzleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün
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