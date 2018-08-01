Damien Comolli'nin Giuliano planı

Yaptığı gençleştirme operasyonuyla dikkat çeken F.Bahçe, direkt 11 oynayacak futbolcuların transferi için kaynak arayışlarını hızlandırdı. UEFA’nın sıkı denetiminde olan sarı-lacivertliler, sıcak para işini ‘iç’ten halletmek istiyor. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu, bu sorunu nasıl aşacaklarına dair kafa patlatırken, gözler bir anda Giuliano’ya çevrildi.

Dünya Kupası’na gidemese de sık sık Brezilya Milli Takımı’nın formasını terlettiği için vitrinde olan oyuncuya kadroda en yüksek değere satılabilecek isim gözüyle bakılıyor. Cocu’nun sistemine ne derece uyacağı da soru işareti olan Sambacı’ya takım aramaya başlayan Comolli, sarı-lacivertli kulübe gelecek transfer tekliflerini de hemen değerlendirmeye alacak.

Giuliano'nun satışı gerçekleşirse F.Bahçe yönetimi rahat bir nefes alacak. Hem kadroda bir yabancıyı göndermiş olacak hem de kulübün kasasına yüksek bedelli bir bonservis parası girmiş olacak. Bu sıcak parayı transfere harcamayı planlayan sarı-lacivertliler iki farklı mevkiye oyuncu alacak.