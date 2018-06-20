Damien Da Silva Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Fransa’nın Cean takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Damien Da Silva'yı önceki gün Trabzon'a getirmişti. Şehirde kaldığı süre boyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni, stadyumu, Trabzonspor Müzesi'ni ve anlaşması halinde kalacağı evi gezen Silva, Trabzon'un yemeklerinden de tadarak gece geç saatlerde şehirden ayrıldı.

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in de yer aldığı toplantıda yönetim kurulu ile görüşen savunma oyuncusu, kendisine yapılan teklifi değerlendirmek üzere Trabzon'dan ayrıldı. Yurt dışında oynama isteğini yönetim ile paylaşan Fransız stoper; tesisler, stadı ve şehri beğenirken kesin kararını vermek için birkaç gün izin istedi.

Trabzonspor Umar'ı istiyor

Transfer çalışmaları kapsamında son olarak Damien Da Silva'yı Trabzon'a getiren bordo-mavililer Osmanlıspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Umar Aminu'da renklerine katmayı çok isterken, bu oyuncunun maliyeti konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle beklemeye geçildi. 23 yaşındaki genç futbolcunun bonservis bedelinin oldukça yüksek bulan bordo-mavililer, Osmanlıspor ile arasında fiyat anlamında uçurum bulunuyor. Yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmayı çok arzu eden Karadeniz ekibi kiralık formülü üzerinde de duruyor.