Damla Deresi nerede? Damla Deresi Muğla nasıl gidilir? Damla Deresi Muğla arası kaç km?

Kanyonun arasından akan bir dere ve dereyi çevreleyen tepelerden akan damlalar. Gidip gördüğünüzde adının neden Damla Deresi olduğunu anlıyorsunuz. Buz gibi suların aktığı 2 kilometre uzunluğundaki kanyonun, kullanılır hale getirilen 100 metrelik bölümü, görenleri hayran bırakıyor.

Tarihi çınar ağaçlarının köklerinin, kanyonun iki yanından 15 metreye kadar yükselen kayalarla iç içe geçmiş görüntüsü, tabloları aratmıyor. Asırlık çınar ile çam ve sığla ağaçlarıyla çevrili Damla Deresi, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kış aylarında oluşan sarkıt ve dikitlerle buzul çağlarından kalmış bir görüntü sunuyor. Ziyaretçiler bu görüntüleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

DAMLA DERESİ NEREDE? YOL TARİFİ

Damla Deresi Yerkesik’e 7 km, Akyaka’ya 21 km, Ula’ya 22 km uzaklıkta. Akyaka üzerinden ayrı, Ula tarafından ayrı bir yoldan gidebilirsiniz. Damla Deresi’nin haritadaki konumu ve yol tarifi için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

DAMLA DERESİ GİRİŞ ÜCRETİ

Her ne kadar doğanın bir parçası olsa da burası bir işletmeye ait ve bir giriş ücreti var. 4 lira olan giriş ücretini buradaki mekanda birşeyler yiyip içerseniz hesaptan düşüyorlar.