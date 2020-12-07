Kerimoğlu türküsü evi: hazin bir hayat hikayesi

Kerimoğlu, cesaret ve gözüpekliği ile halk arasında adını duyurmuş, 1882 ve 1901 yılları arasında yaşamış olan Pisili Kerimoğlu Eyüp adına yakılmış bir türkü ve zeybek havasında oynanan bir oyundur. 1985 yılında Mehmet Ali Eren tarafından Ali Kara ve Lütfi Nalbantoğlu kaynak alınarak derlenen bu türkü ve oyunu ilk kez yine aynı yıl Muğla Endüstri Meslek Lisesi Zeybek Ekibi tarafından oynanmış. Bir de türküye ve oyuna adını veren Eyüp'ün öldürüldüğü ev Kerimoğlu türküsü evi olarak müzeye dönüştürülmüş ve ziyaret edilebiliyor.

KERİMOĞLU TÜRKÜSÜ

Haydülen de haydülen

Karadağların sandalı da sandalı

Al kanlara boyandı

Kerimoğlu’nun her yanı da her yanı

Haydülen de haydülen

Şu dağlarda geyik kalmadı

Oynülen de kör arabım sen oyna

Senden başka yiğit kalmadı

KERİMOĞLU TÜRKÜSÜ EVİ HİKAYESİ

Kerimoğlu Eyüp (1882-1901), bugün Yeşilyurt olarak bilinen Muğla merkeze bağlı Pisi köyünde yaşamış. 1901 yılında birgün Pisi’de Maşat adı verilen yerde bir düğün kurulmuş. Düğünde Eyüp oyuna kalkmış. Hasmı durumunda olan İzzet Ağa da oradaki masalardan birinde dostlarıyla oturuyormuş. Bu sırada ağabeyinin arkadaşı Koca Mehmet düğüne gelmiş ve Eyüp’ün üzerine, izni olmadan oyuna kalkmış.